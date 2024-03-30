Студенты НГПУ им. Минина 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий Общество

Фото: пресс-служба Мининского университета

Студенты Мининского университета Нижнего Новгорода 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий, где смогут выбрать своего работодателя.

Мероприятие пройдет на базе школы №131, где будут представлены около 100 образовательных организаций Нижнего Новгорода. Более 200 студентов педагогических направлений познакомятся с руководством школ, узнают о программах наставничества и мерах поощрения молодых специалистов.

"Сегодня кадровый вопрос в школах стоит остро. Нехватка учителей ощущается как в городских, так и в сельских школах. Подобные мероприятия позволяют выпускникам и студентам старших курсов найти своего работодателя, выбрать наставника. С учётом того, что многие из них начинают свою профессиональную деятельность во время учебы, вуз оформляет индивидуальный график", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

На ярмарке вакансий представители школ проведут консультации со студентами, расскажут об актуальных зарплатах учителей и возможностях развития молодых специалистов. Участие примут студенты Мининского университета всех педагогических направлений и профилей подготовки.

Организаторами события выступают департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и Мининский университет.

Ранее сообщалось, что выпускники Мининского университета в этом году получат паспорта компетенций.