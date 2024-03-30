Студенты НГПУ им. Минина 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий

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Студенты Мининского университета Нижнего Новгорода 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий, где смогут выбрать своего работодателя.
Мероприятие пройдет на базе школы №131, где будут представлены около 100 образовательных организаций Нижнего Новгорода. Более 200 студентов педагогических направлений познакомятся с руководством школ, узнают о программах наставничества и мерах поощрения молодых специалистов.
"Сегодня кадровый вопрос в школах стоит остро. Нехватка учителей ощущается как в городских, так и в сельских школах. Подобные мероприятия позволяют выпускникам и студентам старших курсов найти своего работодателя, выбрать наставника. С учётом того, что многие из них начинают свою профессиональную деятельность во время учебы, вуз оформляет индивидуальный график", - отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
На ярмарке вакансий представители школ проведут консультации со студентами, расскажут об актуальных зарплатах учителей и возможностях развития молодых специалистов. Участие примут студенты Мининского университета всех педагогических направлений и профилей подготовки.
Организаторами события выступают департамент образования администрации города Нижнего Новгорода и Мининский университет.
Ранее сообщалось, что выпускники Мининского университета в этом году получат паспорта компетенций.
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