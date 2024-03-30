ЗСНО станет главной площадкой Нижегородской области по проведению "Тотального диктанта" Общество

Регистрация участников на всемирную акцию "Тотальный диктант" открывается 10 апреля.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, главной площадкой проекта в регионе станет Законодательное Собрание Нижегородской области.

В 2024 году проект отмечает свое 20-летие. Организаторы решили объединить празднование этой круглой даты с юбилеем Законодательного Собрания, которому исполнилось 30 лет. В честь этого именно региональный парламент станет главной площадкой проведения "Тотального диктанта" в области. Диктором станет музыкант, артист мюзиклов театра "Комедiя" Андрей Паньшин. Кроме того, принять участие в акции можно будет и в городах региона - Арзамасе, Дзержинске, Балахне и других. Также на всех площадках региона участники получат в подарок ручки с символикой 30-летия Законодательного Собрания Нижегородской области.

Напомним, что "Тотальный диктант" — ежегодная акция, принять участие в которой может каждый желающий. Организаторы хотят показать, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. Также они стараются объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Для этого каждый год выбирается единый для всех площадок текст известного российского писателя, который способен передать всю красоту и самобытность русского языка. В этом году текст для диктанта написала известная писательница Анна Матвеева.

Узнать больше о "Тотальном Диктанте" и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте: https://totaldict.ru/

Отметим, что количество мест для желающих написать диктант на площадке Законодательного Собрания ограничено.