Автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-237 по многочисленным просьбам жителей городского округа город Бор и Нижнего Новгорода с 20 апреля будет продлен до остановки "Сады".

Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Данный маршрут связывает нижегородский ТПУ "Канавинский" и Борский городской округ. В ведомстве отметили, что А-237 продлевается на весенне-осенний период.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.