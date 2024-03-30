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Общество

Автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"

10 апреля 2024 11:42  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-237 по многочисленным просьбам жителей городского округа город Бор и Нижнего Новгорода с 20 апреля будет продлен до остановки "Сады".

Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Данный маршрут связывает нижегородский ТПУ "Канавинский" и Борский городской округ. В ведомстве отметили, что А-237 продлевается на весенне-осенний период.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.

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Теги:
Общественный транспорт
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