Автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"

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Автобусный маршрут А-237 по многочисленным просьбам жителей городского округа город Бор и Нижнего Новгорода с 20 апреля будет продлен до остановки "Сады".
Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Данный маршрут связывает нижегородский ТПУ "Канавинский" и Борский городской округ. В ведомстве отметили, что А-237 продлевается на весенне-осенний период.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-90 стал самым популярным в Нижнем Новгороде по итогам марта.
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