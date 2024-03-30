Двухэтапная диспансеризация ветеранов СВО прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества" провел двухэтапную диспансеризацию ветеранов СВО. В течении дня ветераны смогли пройти медобследования по восьми направлениям.

Профилактический медосмотр прошел на базе Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн при поддержке министерства здравоохранения региона, сообщает региональный филиал фонда "Защитники Отечества".

По словам заместитель руководителя нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" по медицинскому сопровождению Ольги Вотинцевой,

однодневная двухэтапная диспансеризация ветеранов СВО проведена по поручению председателя фонда.

Также Ольга Вотинцева отметила, что принято решение о ежедневном проведении двухэтапной диспансеризации бойцов в рамках одного дня.

Пройти диспансеризацию могут все бойцы СВО. Для этого необходимо быть уволенным с военной службы, иметь на руках удостоверение ветерана боевых действий или подать документы на получение этого документа.

По всем вопросам прохождения диспансеризации ветеранов СВО просят обращаться в филиал фонда в Нижнем Новгороде по адресу ул. Славянская, 8 или к социальному координатору в районе проживания