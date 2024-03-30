Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2024 12:46  [5] Семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024"  
10 апреля 2024 12:22  [49] Глеб Никитин посетил Семеновский округ
10 апреля 2024 12:14  [83] Двухэтапная диспансеризация ветеранов СВО прошла в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 11:56  [92] Бесплатный образовательный проект "НЕЙМАРК.Интенсив" прошел в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 11:42  [111] Автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"
10 апреля 2024 11:28  [111] Студенты НГПУ им. Минина 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий
10 апреля 2024 10:54  [129] Новый сезон волонтёрского движения "Оберег" начнется с субботника в Балахне
10 апреля 2024 10:32  [132] Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде временно перекроют
10 апреля 2024 10:26  [134] Бесплатные консультации для жителей из ДНР и ЛНР прошли в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 09:58  [155] Почти 450 человек приняли участие в патриотических квизах "ПРО Нижний"
Общество

Семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024"  

10 апреля 2024 12:46  [5] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семья Скрябиных из школы №88 (поселок Новинки) будет представлять Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024".

Как сообщает администрация Приокского района, семья Скрябиных стала победителей районного этапа фестиваля, который прошел в Центре развития творчества "Созвездие".

В мероприятии участвовали семьи 9 образовательных учреждений Приокского района и Новинского сельсовета: гимназии №17, школ №№32, 48, 88 "Новинская", 89, 135, 140, 154 и 174.

По условиям конкурса, участники должны были представить визитные карточки в одной из 13 номинаций, с рассказом о семейных ценностях, традициях и увлечениях. Кроме того, семьи продемонстрировали свои творческие способности. 

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, все участники ответственно и творчески подошли к конкурсу.

"Семья Коршуновых, представлявшая школу №89, рассказала о своей родословной в трех поколениях, а семья Кривовых из школы №154 объединила в выступлении семейные традиции, историю России и любовь к путешествиям. Все участники получили грамоты в номинациях. 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и мы проводим множество мероприятий по данному направлению. Спасибо всем за активное участие", – сказал Михаил Шатилов.

Ранее сообщалось, что отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья" стартовал в регионе.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Приокский район Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph