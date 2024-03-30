Семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024"  

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Семья Скрябиных из школы №88 (поселок Новинки) будет представлять Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024".
Как сообщает администрация Приокского района, семья Скрябиных стала победителей районного этапа фестиваля, который прошел в Центре развития творчества "Созвездие".
В мероприятии участвовали семьи 9 образовательных учреждений Приокского района и Новинского сельсовета: гимназии №17, школ №№32, 48, 88 "Новинская", 89, 135, 140, 154 и 174.
По условиям конкурса, участники должны были представить визитные карточки в одной из 13 номинаций, с рассказом о семейных ценностях, традициях и увлечениях. Кроме того, семьи продемонстрировали свои творческие способности.
По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, все участники ответственно и творчески подошли к конкурсу.
"Семья Коршуновых, представлявшая школу №89, рассказала о своей родословной в трех поколениях, а семья Кривовых из школы №154 объединила в выступлении семейные традиции, историю России и любовь к путешествиям. Все участники получили грамоты в номинациях. 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и мы проводим множество мероприятий по данному направлению. Спасибо всем за активное участие", – сказал Михаил Шатилов.
Ранее сообщалось, что отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья" стартовал в регионе.
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