Семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семья Скрябиных из школы №88 (поселок Новинки) будет представлять Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024".

Как сообщает администрация Приокского района, семья Скрябиных стала победителей районного этапа фестиваля, который прошел в Центре развития творчества "Созвездие".

В мероприятии участвовали семьи 9 образовательных учреждений Приокского района и Новинского сельсовета: гимназии №17, школ №№32, 48, 88 "Новинская", 89, 135, 140, 154 и 174.

По условиям конкурса, участники должны были представить визитные карточки в одной из 13 номинаций, с рассказом о семейных ценностях, традициях и увлечениях. Кроме того, семьи продемонстрировали свои творческие способности.

По словам главы Приокского района Михаила Шатилова, все участники ответственно и творчески подошли к конкурсу.

"Семья Коршуновых, представлявшая школу №89, рассказала о своей родословной в трех поколениях, а семья Кривовых из школы №154 объединила в выступлении семейные традиции, историю России и любовь к путешествиям. Все участники получили грамоты в номинациях. 2024 год объявлен Президентом Годом семьи, и мы проводим множество мероприятий по данному направлению. Спасибо всем за активное участие", – сказал Михаил Шатилов.

Ранее сообщалось, что отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья" стартовал в регионе.