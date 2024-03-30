Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 апреля 2024 13:15  [62] Минздрав России запустил официальный портал о здоровом образе жизни
10 апреля 2024 13:05  [80] Около 31 тыс. обращений от нижегородцев поступили в 2024 году на платформу "Госуслуги. Решаем вместе"
10 апреля 2024 12:46  [95] Семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024"  
10 апреля 2024 12:22  [95] Глеб Никитин посетил Семеновский округ
10 апреля 2024 12:14  [110] Двухэтапная диспансеризация ветеранов СВО прошла в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 11:56  [120] Бесплатный образовательный проект "НЕЙМАРК.Интенсив" прошел в Нижнем Новгороде
10 апреля 2024 11:42  [131] Автобусный маршрут А-237 из Нижнего Новгорода в дачный период продлят до "Садов"
10 апреля 2024 11:28  [125] Студенты НГПУ им. Минина 12 апреля примут участие в Ярмарке вакансий
10 апреля 2024 10:54  [141] Новый сезон волонтёрского движения "Оберег" начнется с субботника в Балахне
10 апреля 2024 10:32  [143] Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде временно перекроют
Общество

Около 31 тыс. обращений от нижегородцев поступили в 2024 году на платформу "Госуслуги. Решаем вместе"

10 апреля 2024 13:05  [80] Общество

За первый квартал 2024 года на платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе" поступило более 31 тысячи обращений и сообщений от жителей Нижегородской области. 

"Самыми частыми остаются вопросы жителей, касающиеся медицины, содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, автомобильных дорог. Это более 70 процентов всех обращений. На сегодняшний день к платформе подключено 3 970 государственных, муниципальных учреждений и иных организаций региона, что позволяет ускорить решение многих межведомственных вопросов", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

К платформе "обратной связи" подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, представительные органы муниципальных образований, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, центры занятости населения, многофункциональные центры, организации соцобслуживания, все детские сады и школы, все организации дополнительного образования для детей, а также ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с ТКО и операторы по приему платежей ЖКХ, домоуправляющие компании.

"Портал "обратной связи" как канал общения с органами власти пользуется все большим доверием у жителей нашего региона. В первом квартале этого года соотношение количества жалоб, которые приходят через "Госуслуги. Решаем вместе" и соцсети, составляет примерно 50 на 50. А год назад на платформу приходилась лишь треть всех обращений нижегородцев", - сказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков. 

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tsur52.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги ЦУР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph