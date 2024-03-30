Около 31 тыс. обращений от нижегородцев поступили в 2024 году на платформу "Госуслуги. Решаем вместе" Общество

За первый квартал 2024 года на платформу "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе" поступило более 31 тысячи обращений и сообщений от жителей Нижегородской области.

"Самыми частыми остаются вопросы жителей, касающиеся медицины, содержания многоквартирных домов и придомовых территорий, автомобильных дорог. Это более 70 процентов всех обращений. На сегодняшний день к платформе подключено 3 970 государственных, муниципальных учреждений и иных организаций региона, что позволяет ускорить решение многих межведомственных вопросов", - отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

К платформе "обратной связи" подключены все органы исполнительной власти и местного самоуправления региона, представительные органы муниципальных образований, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, центры занятости населения, многофункциональные центры, организации соцобслуживания, все детские сады и школы, все организации дополнительного образования для детей, а также ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с ТКО и операторы по приему платежей ЖКХ, домоуправляющие компании.

"Портал "обратной связи" как канал общения с органами власти пользуется все большим доверием у жителей нашего региона. В первом квартале этого года соотношение количества жалоб, которые приходят через "Госуслуги. Решаем вместе" и соцсети, составляет примерно 50 на 50. А год назад на платформу приходилась лишь треть всех обращений нижегородцев", - сказал руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

Напомним, что развитие портала "Госуслуги" Нижегородской области способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tsur52.