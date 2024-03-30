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Общество

Минздрав России запустил официальный портал о здоровом образе жизни

10 апреля 2024 13:15  [62] Общество

Жителей Нижегородской области приглашают ознакомиться с информацией на официальном портале Министерства здравоохранения России: takzdorovo.ru. На новом интернет-ресурсе собрана самая актуальная информация и полезные советы о том, как поддерживать свое здоровье и вести активный образ жизни.

Читатели портала смогут узнать о том, где и как получить медицинскую помощь, познакомиться с современным подходом к профилактике, диагностике и лечению различных заболеваний, а также научиться считать калории и поддерживать необходимый уровень физической активности.

Кроме того, на сайте собраны советы молодым родителям и пожилым людям, рекомендации по вкусному, доступному и здоровому питанию, тесты по состоянию здоровья, календарь прививок и многое другое.

Все материалы созданы в сотрудничестве с ведущими специалистами российского здравоохранения и содержат исключительно достоверную информацию, подтвержденную современными исследованиями.

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Теги:
Медицина и здоровье
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