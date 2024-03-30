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Бизнес

Слой с покрытием сотовой связи появился на инвесткарте Нижегородской области

10 апреля 2024 14:45  [43] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области (КРНО) усовершенствовала и расширила возможности инвестиционной карты региона.

Как сообщает пресс-служба Корпорации, на карту добавлена информация о мобильной связи стандартов 2G, 3G и 4G от шести операторов связи.

Эксперты КРНО считают, что наличие сотовой связи является значительным преимуществом для инвестора при выборе площадки для реализации проекта.

Интерактивная инвестиционная карта является публичной картой Нижегородской области. На ней размещена информация об инвестиционных площадках, объектах недвижимости, существующих ТОСЭР и ОЭЗ, а также сведения о транспортной инфраструктуре, полезных ископаемых и мерах поддержки. Вся информация на карте доступна на двух языках: русском и английском. В настоящее время на карте доступны данные о более 500 инвестиционных площадок.

Отмечается, что инвесткарта разработана с учетом Регионального инвестиционного стандарта. Кроме того, сюда включили кадастровую карту, которая представлена как дополнительный слой.

Напомним, что Нижегородская область входит в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата АСИ. По индексу эффективности внедрения регионального инвестиционного стандарта, регион находится на втором месте после Москвы.

СПРАВКА:

АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. Организация помогает реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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Теги:
Инвестиции Сотовые операторы
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