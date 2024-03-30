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Экономика

Инфляция в Нижегородской области в феврале 2024 года осталась на уровне января

10 апреля 2024 16:58  [92] Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области по итогам февраля 2024 года практически не изменилась по сравнению с январем и составила 6,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

"Российские тепличные хозяйства увеличили производство овощей. Это сдерживало рост цен на продукты питания в феврале. Помидоры, например, дорожали медленнее в годовом выражении, чем в январе", - рассказал заместитель начальника Экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Кобзев.

Замедлился рост цен на отдельные товары длительного пользования, в частности, смартфоны и ювелирные изделия. В феврале наметилось некоторое снижение спроса нижегородцев на них.

Текущие темпы роста цен в стране заметно ниже, чем были осенью. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в стране снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал сдерживать инфляцию в России.

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Теги:
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