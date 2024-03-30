Нижегородские аграрии приступили к весенним полевым работам Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Весенние полевые работы начались в районах. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

"Аграрии приступили к внесению минеральных удобрений на посевы озимых культур и многолетних трав, также начались работы по боронованию. Озимые предстоит подкормить на площади 234 тысячи гектаров, многолетние травы – на 238 тысячах гектаров", - рассказал министр.

По оперативным данным регионального Минсельхоза, по состоянию на 10 апреля к полевым работам приступили сельхозпроизводители 24 муниципальных образований: Арзамасского, Богородского, Большемурашкинского, Вадского, Вачского, Воротынского, Дальнеконстантиновского, Княгининского, Лысковского, Павловского, Перевозского, Починковского, Сосновского, Ардатовского, Большеболдинского, Гагинского, Дивеевского, Лукояновского, Сергачского, Сеченовского, Спасского, Балахнинского, Городецкого, Чкаловского округов.

"Аграрии также проводят боронование зяби, подготавливая почву к севу. К предстоящей посевной в хозяйствах региона имеются все необходимые ресурсы: семена, удобрения, топливо, обеспечена готовность техники. Как только погода позволит, аграрии приступят к севу яровых культур", - добавил Николай Денисов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила достижения в сфере АПК на выставке "Россия".