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Общество

Главный судебный пристав Нижегородской области лично проконтролировал исполнение решения суда

10 апреля 2024 17:35  [73] Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Руководитель ГУФССП России по Нижегородской области — главный судебный пристав Нижегородской области Александр Юдин лично проконтролировал исполнение решения суда по устранению препятствий в пользовании земельным участком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, речь идет о земельном споре из-за границ участка между двумя соседями, который произошел в Богородском районе. 

По решению суда одну из сторон конфликта обязали перенести боковую и фасадную стены гаража, сарай и туалет на 1 метр от восстановленной смежной границы, а также перенести плодово-ягодные насаждения на расстояние 3 метров от границы между земельными участками вглубь своего участка.

В рамках исполнительного производства судебный пристав Богородского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области предпринял меры принудительного исполнения в отношении должницы и решение суда было исполнено в полном объеме.

Однако взыскательница обратилась на прием к главному судебному приставу Нижегородской области Александру Юдину утверждая, что объекты соседкой перенесены не на обходимое расстояние.

Получив обращение гражданки, руководитель ГУФССП России по Нижегородской области лично проверил исполнение судебного акта и выехал по адресу проживания сторон исполнительного производства. В результате никаких нарушений выявлено не было. Взыскательнице даны развернутые ответы на все возникшие вопросы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы с начала года выдворили 333 иностранца-нарушителя закона.

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Теги:
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