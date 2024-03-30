Учреждения культуры Нижегородской области присоединятся к празднованию Дня космонавтики Культура и отдых

Учреждения культуры Нижегородской области присоединятся к празднованию Дня космонавтики. Тематические мероприятия организуются в домах культуры, библиотеках и краеведческих музеях. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Специальные акции ко Дню космонавтики подготовили модельные библиотеки, модернизированные в рамках нацпроекта "Культура".

Так, в модельной библиотеке им. Попова Приокского района Нижнего Новгорода 12 апреля в 13.00 запланирован лекторий с участием журналиста Ивана Бочарникова "Космическая одиссея. Литература и кино о месте человека во Вселенной". В центральной районной детской модельной библиотеке им. А.М. Горького Нижегородского района 12 апреля с 11.00 до 16.00 состоится целый ряд мероприятий ко Дню космонавтики, среди которых – квиз "День в истории человечества" и мастер-класс "Космический пришелец".

В Нижегородской областной детской библиотеке им. Т.А. Мавриной тематическая встреча состоится 14 апреля в 10.30. В это время состоится встреча литературной "Светелки". Юным гостям расскажут о космосе просто, понятно и интересно.

В Кстовском муниципальном округе 12 апреля в 10.00 в Доме культуры поселка Волжский запланирована концертная театрализованная программа "Мы – первые в космосе". В Кстовском краеведческом музее с 8 апреля начала работу выставка "Космическое путешествие к звездам", в рамках которой проходят тематические занятия "Мифы звездного неба" и мастер-классы "Звездная россыпь" и "Ракета".

В Центральной детской библиотеке им. А.М. Горького в Семенове в рамках областной библиотечной акции "Книжный космос: от Павлова до Гагарина" проходит книжная выставка "На звездных орбитах". В Доме культуры поселка Ильино-Заборское 12 апреля в 15.00 состоится игра "Полет в космос". В Доме культуры в деревне Пафнутово 12 апреля в 12.30 запланирована игровая программа "В невесомости" и конкурс рисунка "Космос глазами детей".

В музее "Природа" им. С.И. Трофимова г.о.г Арзамас 12 апреля состоится викторина "Небо покоряется смелым" в рамках программы "Юный натуралист". В мастерской "Центр ремесел" села Ломовка 11 апреля подготовили мастер-класс по рисованию в технике монотипия "Космос без границ". В библиотеке-филиале №5 г.о.г. Арзамас 12 апреля для читателей подготовили квест "Космическое путешествие".