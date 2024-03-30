Медиаконтент о Нижнем Новгороде на английском, арабском и китайском языках создадут в ННГУ Общество

Туристический медиаконтент на английском, арабском и китайском языках совместно будут создавать 100 российских и иностранных студентов ННГУ им. Лобачевского.

Как сообщили в пресс-службе вуза, работа будет проведена в течение апреля в рамках молодёжного медиаинтенсива "ЛиННгвотур", который стартовал в Институте филологии и журналистики Университета Лобачевского.

К проекту, который реализуется при грантовой поддержке ФАДМ "Росмолодёжь", присоединились студенты ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГПУ им. К. Минина, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и Нижегородского кампуса ВШЭ. Слушателей ждут лекции, мастер-классы по основам видеопродакшена, маркетинга, современного дизайна, экскурсоведения, интерактивные квесты, экскурсия в медиацентр ННГУ и множество полезных советов от экспертов.

Одним из важнейших итогов проекта станет создание трех интерактивных карт центра Нижнего Новгорода на иностранных языках.

Как отметила министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева, Нижний Новгород стал особенным для многих молодых людей со всего мира благодаря Всемирному фестивалю молодёжи, прошедшему в марте 2024 года на федеральной территории "Сириус".

"Мы видим, что те связи, которые были выстроены на фестивале, развиваются. Нижний Новгород и Нижегородская область продолжают принимать молодёжные делегации из самых разных стран. И именно такие инициативы, как проект "ЛиННгвотур", делают наш город, наш регион ещё более интересными, привлекательными, удобными для гостей", – сказала Светлана Ануфриева.

С пожеланиями к участникам молодежного медиаинтенсива обратился министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

"Уверен, что успешная реализация проекта будет способствовать привлечению иностранных туристов в Нижний Новгород. У нашего региона богатое историческое и культурное наследие, о котором мы готовы рассказывать. Открывайте наш город с наилучших ракурсов и рассказывайте о нем на разных языках мира!" – сказал он.

Как отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, в Нижегородской области обучается 92 тысячи студентов, из них шесть тысяч иностранных граждан из 110 стран мира.

"ЛиННгвотур" поможет адаптироваться и изучить каждый уголок Нижнего Новгорода как новым иностранным студентам, так и тем студентам, которые уже у нас учатся. И если вы создадите хороший, качественный гид по городу, загрузите интересную информацию сразу на нескольких языках, то этот продукт будет полезен и взрослому профессиональному сообществу, в том числе дипломатам, которые регулярно посещают наш город", – подчеркнула она.

Инициатором проекта и принимающей стороной выступает Университет Лобачевского. Приветствуя слушателей медиаинтенсива, проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию ННГУ Александр Бедный рассказал, что проект решает множество важных задач.

"Проект "ЛиННгвотур" – особенный, он объединяет российских и иностранных студентов из нижегородских вузов, которые будут вместе создавать контент для интерактивных карт Нижнего Новгорода", - отметил Александр Бедный.

Он также добавил, что медиаинтенсив позволит подготовить молодых волонтёров-экскурсоводов из числа студенческой молодёжи, которые смогут знакомить с городом иностранных гостей.

Итоги проекта будет подведены 25 апреля 2024 года.