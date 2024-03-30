Евгений Люлин: "Необходимо чётко выстроить взаимодействие между региональным оператором и муниципалитетами" Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошло заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований региона. Заседание провёл председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин. В дискуссии приняли участие депутаты, представители регионального правительства, главы представительных органов МСУ, региональные операторы в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Участники Ассоциации обсудили итоги реализации реформы в области обращения с отходами в Нижегородской области, которая начала действовать 5 лет назад. По информации областного правительства, в 2024 году на обустройство контейнерных площадок в региональном бюджете было заложено почти 260 миллионов рублей и порядка 49 миллионов - на контейнеры и бункеры. Кроме того, в регионе ведётся подготовка к созданию мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных к переработке ТКО в Арзамасе.

"С учетом поставленных перед регионами Президентом России задач к 2030 году, в Нижегородской области запланирована модернизация 5 действующих объектов обращения с ТКО и строительство нового мусоросортировочного комплекса с межмуниципальным полигоном в Арзамасе. Его мощность составит 160 тыс. тонн, и он будет принимать отходы из 23 муниципальных и городских округов региона. Проект поддерживается ППК "РЭО" и финансируется на 95% за счет привлечения льготного займа. Реализация осуществляется через механизмы государственно-частного партнерства. Завершить строительство планируем к 2025 году", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Особое внимание участники заседания уделили проблемным вопросам, связанным с вывозом мусора в муниципалитетах региона. Депутаты Пильнинского муниципального округа сообщили о том, что растительные отходы, которые образуются на их территории, регоператор вывозит только за дополнительную плату, так как эти отходы не учтены в нормативах ТКО. Вопрос, который подняли депутаты из Сарова, связан со строительными отходами, переработка которых в округе практически не ведётся.

"Для решения этого вопроса необходимо вносить изменения в федеральное законодательство, связанное с наделением полномочиями регионы по регулированию сферы обращения со строительными отходами. В ближайшее время проведём совместное совещание с представителями областного правительства и природоохранным прокурором, чтобы совместно сформулировать конкретные предложения", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Свою точку зрения высказали и региональные операторы по вывозу ТКО. По словам директора Нижегородского филиала ООО "МСК-НТ" Ивана Егоршина, компания занимается вывозом отходов, объём которых значительно превышает установленные нормативы.

"В зоне нашего обслуживания - 24 муниципалитета, на протяжении многих лет мы вывозим большие объёмы мусора, хотя установленный норматив накопления не предполагает такого. Наша компания готова вывозить всё, но для этого сегодня мы хотели бы предложить пересмотреть норматив образования отходов", - сказал Иван Егоршин.

В Совете депутатов Лысковского муниципального округа обратили внимание на нарушение графиков вывоза мусора. Те отходы, которые жители оставляют рядом с контейнерами, зачастую попросту не вывозятся. Депутаты Думы Дзержинска предложили законодательно разрешить разногласия, связанные с отсутствием чёткого разграничения полномочий по вывозу мусора между регоператорами и Управляющими компаниями или ТСЖ.

"Мы предложили закрепить в федеральном и региональном законодательстве ответственность регоператоров за полный цикл работы по обращению с различными отходами: от установки контейнерной площадки, содержания контейнеров и прилегающей территории до загрузки, транспортировки, переработки и утилизации отходов", - добавила председатель городской Думы Дзержинска Виктория Николаева.

Рассказали на заседании и о контроле за состоянием контейнерных площадок в Нижнем Новгороде. Приокский район стал единственным районом областного центра, внедрившем систему видеонаблюдения на контейнерных площадках в частном секторе. Так, в конце прошлого года камеры были установлены в деревне Дубёнки и Ляхово, что уже дало первые результаты. Незаконный выброс отходов на контейнерных площадках зафиксировали сразу по нескольким адресам, также на камеру попала недобросовестная работа транспортной компании по вывозу мусора.

"Для того, чтобы система видеонаблюдения заработала в полную мощь, необходимо проработать вопрос введения штрафов за незаконный выброс мусора, особенно когда строительный мусор сваливают в одну кучу с бытовым. Кроме того, нужно определить тех, в чьей зоне ответственности будет контроль за этими нарушениями", - подчеркнул глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

"Сегодня система видеонаблюдения, установленная в городских дворах или на оживлённых магистралях, воспринимается уже как нечто обыденное. То же самое должно быть сделано и на контейнерных площадках, тогда фиксировать нарушения будет намного проще. Профильный комитет Законодательного Собрания обязательно возьмёт в работу этот вопрос", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Подводя итоги заседания Ассоциации МСУ, спикер регионального парламента Евгений Люлин отметил, что все предложения муниципальных депутатов проанализируют, после чего будут подготовлены конкретные инициативы, с которыми законодатели намерены выйти на федеральный уровень.

"Необходимо чётко выстроить взаимодействие между региональным оператором и муниципалитетами. Поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. Много вопросов и к нехватке мусоровозов, и к графикам вывоза ТКО, есть замечания, связанные с недобросовестностью регоператоров, позицию которых мы также сегодня услышали и приняли по многим вопросам. Мы не искали виновных, но увидели проблемы в комплексе. Все они решаемы. Та же установка видеонаблюдения на контейнерных площадках – поручил изучить этот вопрос за ближайшие несколько недель, чтобы потом выйти на обсуждение с областным правительством, понять, сколько бюджетных средств потребует этот проект. Сфера обращения с отходами всегда была и будет в центре внимания депутатов и органов МСУ, поскольку от неё напрямую зависит качество жизни нижегородцев", - заключил Евгений Люлин.