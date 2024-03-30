Прием заявок на конкурс "Предприниматель года" стартовал в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области начало прием заявок на конкурс "Предприниматель года". Конкурс проводится в рамках государственной программы "Развитие предпринимательства Нижегородской области". Заявку можно подать до 19 апреля 2024 года.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна, конкурс "Предприниматель года" - один из инструментов стратегии по продвижению Нижегородской области и регионального бизнеса.

"Основная цель конкурса - поощрение и развитие предпринимательского сообщества, награждение лучших представителей малого и среднего бизнеса региона, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Премия "Предприниматель года" - имиджевая награда, которой мы отмечаем вклад представителей бизнеса в экономику региона в целом", - сказал Андрей Саносян.

Региональный Минпром проводит этот конкурс уже 15 лет. В прошлом году на него было подано 216 заявок, в том числе 28 - от самозанятых. В семи номинациях было выбрано 23 победителя.

"При выборе победителей учитывается рост среднемесячной заработной платы, динамика среднесписочной численности работников, рост выручки, производительность, объем государственной финансовой и имущественной поддержки. Таким образом, конкурс помогает оценить финансовый, социальный и общественный эффект от работы компании в течение года", - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Награды предпринимателям будут вручаться в семи номинациях: "Эффективность и развитие в сфере производства", "Эффективность и развитие в сфере агропромышленного комплекса", "Эффективность и развитие в сфере услуг", "Эффективность и развитие в сфере торговли", "Лучший проект в сфере самозанятости", "Лучший стартап", "Лучшая организация по поддержке бизнеса".

"Победители конкурса получают признание своих заслуг и со стороны власти, и от экспертного сообщества. Кроме того, их проекты могут служить примером успешного развития бизнеса с помощью мер господдержки. Большинство победителей прошлых лет – участники нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" или "Производительность труда", - напомнил министр.

По словам победителя конкурса "Предприниматель года-2023" в номинации "Эффективность и развитие в сфере производства", гендиректора химического предприятия "Окапол" Дмитрия Огородцева, победа в конкурсе - это стимул не прекращать развитие и двигаться только вперед.

"В Нижегородской области выстроена эффективная модель взаимодействия бизнеса и власти. Мы, промышленники, чувствуем, что не просто рядом, а именно вместе работаем в прочной связке с муниципальными и областными коллегами", - поделился Дмитрий Огородцев.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронную почту: konkurs@minprom.kreml.nnov.ru. Скачать форму для заполнения заявки можно на сайте министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области: https://minprom.nobl.ru/activity/31774/.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефону: 8 (831) 435-16-38.

Напомним, что обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).