Правильное питание для нормального веса Общество

Как правильно питаться и сохранить вес в норме? Советами по правильному подсчету калорий поделилась главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Самым действенным способом похудения и улучшения самочувствия медики считают подсчет калорийности продуктов, употребляемых в пищу. Методика подсчета калорий позволяет наладить здоровое питание без стресса для организма и отказаться от существенных ограничений, из-за которых чаще всего происходят "срывы". Когда вы сажаете организм на жесткую диету, вы создаете для него невыносимые условия, в результате он начинает создавать дополнительные запасы жира, а вес тела увеличивается.

Умея правильно считать калории и использовать эту информацию на практике, можно составить полноценный, здоровый рацион. Этот метод похудения приносит организму пользу, в отличие от голодовок и разнообразных монодиет. Любимые продукты могут по-прежнему оставаться в меню, достаточно сохранять рамки коридора калорийности. Чтобы не выходить за пределы нормы, надо начать постепенно отказываться от употребления вредных продуктов и заменять их более полезными.

Подсчитывая калории, вы заботитесь о собственном организме. Если помимо правильного питания, вы практикуете занятия спортом и поддерживаете уровень мышечной массы, то ваша фигура станет более подтянутой. Правильное питание предупреждает нежелательную потерю мышечной массы. Результат похудения станет более эффективным и продолжительным.

Достаточно 2-3-х месяцев регулярного подсчета калорийности блюд, чтобы скорректировать пищевые привычки и обрести понимание, как должен выглядеть ваш идеальный обед. Постепенно вы запомните, какую примерно калорийность имеет тот или иной продукт, и будете составлять комбинации без расчетов на бумаге. Вся информация уже отложится в памяти. Постепенно вы научитесь поддерживать достигнутую физическую форму без изнурительного похудения. Сохраняйте небольшой дефицит калорий, чтобы быть в прекрасной форме.

Для подсчета калорий и контроля собственного питание необходимо:

- установить определенное значение калорийности своего ежедневного рациона;

- начать записывать и анализировать все продукты, которые принимали в пищу в течение дня;

- следить за улучшениями в собственной фигуре и продолжать движение к намеченной цели.

При подсчете калорий следует придерживаться определенного алгоритма. Для начала необходимо проанализировать уровень метаболизма, характерный для вашего организма. В зависимости от возрастной группы, массы тела и физической активности нашему организму требуется определенное количество пищевых ресурсов.

Оцените конечный результат. Перемножив полученные значения, вы сможете получить представление о персональной норме калорий. Если вы будете составлять свой рацион с учетом полученной нормы, то будете сохранять вес на постоянном уровне. Вы получите так называемую норму калорийности для поддержания веса на определенном уровне. Чтобы добиться незначительного дефицита калорий, их значение необходимо сократить на 10-15%. Этого достаточно, чтобы избавиться от незначительного излишнего веса. Если вам необходимо избавиться более чем от 40 кг лишнего веса, то дефицит калорий должен составлять 25-30%.

Необходимо завести персональный дневник питания для фиксирования числовых значений на бумаге, чтобы получить наглядную картину. Сегодня для ведения рациона созданы специальные программы. Они автоматизируют весь процесс. Подберите для себя удобное в использовании мобильное приложение и начните им активно пользоваться.

Помните: похудение с помощью подсчета калорий не стоит оценивать "на глаз", необходимо наличие электронных весов. Без этого оборудования подсчет не может быть точным. В мобильном приложении имеется информация о калорийности каждого продукта и его энергетической ценности. Все продукты взвешивайте в "сыром" виде, то есть до приготовления. Это позволит получить более объективную картину.

Постарайтесь не пользоваться точками фастфуда. Приучите себя носить завтрак и обед из дома, чтобы строго контролировать рацион собственного питания. Это позволит в рекордные сроки привести свое тело в желаемую форму.

Если однажды вы ощутимо превысите дневную норму калорийности, то ни в коем случае не мучайте себя голодовками. Откажитесь и от так называемых "разгрузочных дней". Они не приводят ни к чему хорошему, а также нарушают процессы обмена веществ. Придерживайтесь установленного ранее коридора калорий и повысьте уровень физической активности на несколько дней. Этого будет вполне достаточно, чтобы решить проблему.