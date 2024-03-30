Сормовскую ТЭЦ посетили студенты-энергетики Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского Общество

Сормовскую ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 10 апреля посетили третьекурсники Балахнинского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, обучающиеся по специальности "тепловые электрические станции".

Студенты-энергетики побывали в производственных цехах и на щитах управления станции, увидели, как работают современное энергетическое оборудование и системы управления. Провел экскурсию начальник производственно-технического отдела Сормовской ТЭЦ Сергей Трухинов.

"С Балахнинским филиалом ННГУ мы сотрудничаем много лет, в частности, его студенты профильных для нас специальностей проходят на станции производственную практику, – рассказал Сергей Трухинов. – Надеемся, что кто-то из сегодняшних гостей уже в недалеком будущем пополнит ряды наших специалистов".