Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
11 апреля 2024 10:12  [86] "Единая Россия" проведет Неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
11 апреля 2024 10:06  [100] Сормовскую ТЭЦ посетили студенты-энергетики Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского
11 апреля 2024 10:00  [102] Правильное питание для нормального веса
11 апреля 2024 09:50  [119] Детскую художественную школу в Ветлуге оборудовали по нацпроекту
10 апреля 2024 19:10  [242] Российский экологический оператор назвал основные задачи ФГИС "Экомониторинг"
10 апреля 2024 18:35  [242] Команда Княгининского IT-куба стала победителем Национального чемпионата по робототехнике
10 апреля 2024 18:26  [244] Медиаконтент о Нижнем Новгороде на английском, арабском и китайском языках создадут в ННГУ
10 апреля 2024 18:13  [276] Еще 24 земельных участка освободились от воды в Нижегородской области
10 апреля 2024 17:35  [263] Главный судебный пристав Нижегородской области лично проконтролировал исполнение решения суда
10 апреля 2024 17:21  [239] Нижегородские аграрии приступили к весенним полевым работам
Общество

Сормовскую ТЭЦ посетили студенты-энергетики Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского

11 апреля 2024 10:06  [100] Общество

Сормовскую ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" 10 апреля посетили третьекурсники Балахнинского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, обучающиеся по специальности "тепловые электрические станции".

Студенты-энергетики побывали в производственных цехах и на щитах управления станции, увидели, как работают современное энергетическое оборудование и системы управления. Провел экскурсию начальник производственно-технического отдела Сормовской ТЭЦ Сергей Трухинов.

"С Балахнинским филиалом ННГУ мы сотрудничаем много лет, в частности, его студенты профильных для нас специальностей проходят на станции производственную практику, – рассказал Сергей Трухинов. – Надеемся, что кто-то из сегодняшних гостей уже в недалеком будущем пополнит ряды наших специалистов".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph