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Общество

Нарушения ПДД с использованием ИИ начали фиксировать в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 10:54  [114] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Систему фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) "Аргентум" с использованием искусственного интеллекта разместили на улице Новикова-Прибоя в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, программно-аппаратный комплекс был разработан нижегородской ИТ-компанией "Фрактал" на деньги ИТ-гранта правительства Нижегородской области, которые компания выиграла в 2022 году.

Размер полученного гранта на разработку ПАК "Аргентум" составил 16,2 млн рублей, доля софинансирования со стороны компании — 20%.

Компания разработала свое программно-аппаратное решение по машинному зрению, которое построено на базе видеокамеры, спроектированной собственным конструкторским бюро, промышленного компьютера и импульсного инфракрасного прожектора.

Ядром программного обеспечения стали нейросетевые модели машинного зрения. Благодаря алгоритмам и новой компонентной базе ночные фотоматериалы стали качественнее.

ПАК "Аргентум" составляет пакет данных о зафиксированном нарушении ПДД и передает их в АИС фотовидеофиксации административных правонарушений "Паутина".  Система способна безостановочно фиксировать не только нарушения правил дорожного движения, но и разыскивать транспортные средства и собирать информацию о дорожном движении. Пока "Аргентум" будет функционировать в режиме тестирования, то есть штрафы за зафиксированные им правонарушения выноситься не будут. Серийное производство комплекса планирует начать в этом году.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, комплекс "Аргентум" отвечает задачам нацпроекта "Безопасные качественные дороги" Кроме того, использование радара отечественного производства позволяет обеспечивать импортозамещение.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

 

 

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Теги:
Гранты ПДД Технологии
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