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Общество

Акция "Чистое поколение - 2024" началась в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 11:43  [42] Общество

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение-2024" проходит до 17 апреля на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что межведомственная комплексная  оперативно-профилактическая операция "Чистое поколение-2024" направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения  уровня  осведомленности  населения  о последствиях потребления наркотиков и  об ответственности за участие в их незаконном обороте.

"В случае поступления к вам оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков, просим направлять ее в адрес территориальных управлений (отделов) МВД России. Также в администрации Нижнего Новгорода организована работа горячей линии "Сообщи, где  торгуют смертью" по номеру: 8-910-790-39-06. Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00; пятница - с 9.00 до 16.00. Также информацию можно оставить на сайте: НижнийНовгород.РФ –"Город" –"Безопасность  населения" – "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту", – рассказали специалисты департамента.

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Теги:
Молодежь Наркотики
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