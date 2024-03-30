Акция "Чистое поколение - 2024" началась в Нижнем Новгороде Общество

Первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Чистое поколение-2024" проходит до 17 апреля на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в департаменте по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

В департаменте отметили, что межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Чистое поколение-2024" направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления и пресечения фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

"В случае поступления к вам оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота наркотиков, просим направлять ее в адрес территориальных управлений (отделов) МВД России. Также в администрации Нижнего Новгорода организована работа горячей линии "Сообщи, где торгуют смертью" по номеру: 8-910-790-39-06. Время работы: с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00; пятница - с 9.00 до 16.00. Также информацию можно оставить на сайте: НижнийНовгород.РФ –"Город" –"Безопасность населения" – "Противодействие злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту", – рассказали специалисты департамента.