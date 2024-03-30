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Общество

Концепцию "Школы будущего" сформируют в Нижнем Новгороде

11 апреля 2024 12:08  [89] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

I Всероссийский архитектурно-педагогический форум "Пространство школы: образование, архитектура, дизайн" проходит в Нижнем Новгороде на базе на базе АНОО "Школа 800"

Как сообщает пресс-служба правительства региона, организатором мероприятия является министерство образования и науки Нижегородской области совместно с АНОО "Школа 800" и Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом.

В форуме принимают участие около 400 специалистов архитектурной, строительной и образовательной сфер из 30 городов России, которые в итоге должны сформировать концепцию "Школы будущего".

Во время круглых столов участники форума уже обсудили насколько устарели типовые проекты школ и как плавно перейти от  концепции "школа-завод" к концепциям "школа-город" и "школа-сад".

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что проведение форума позволит посмотреть все лучшие практики, которые потом будут применяться на объектах.

В свою очередь министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, рассказал, что на форуме будет представлен проект школы в Городце, который разработали студенты профильных вузов вместе с педагогами и учениками и в котором соединили архитектуру, историю и педагогику.

Участники дискуссий пришли к мнению, что в настоящее время школа это больше, чем набор классов и архитектура школы должна позволять реализовывать множество сценариев урока

Кроме того, планируется обсудить несколько реализованных проектов, которые являются лучшими в стране. Это здания гимназии им. Примакова, школы "Снегири" и "Школы 800".  Участники также обсудят, каким образом пространство влияет на качество образования и какие психолого-педагогические требования сегодня предъявляются к архитектурно-планировочным решениям. Отдельно рассмотрят вопросы реализации федерального проекта "Школа мечты". Так же, участникам представят 70 курсовых проектов третьекурсников кафедр архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды ННГАСУ.

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Теги:
Архитектура Форум Школы
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