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Происшествия

Нижегородку задержали на улице Голубева за распространение наркотиков

11 апреля 2024 12:55  [36] Происшествия

Неработающая жительница Автозаводского района была задержана на улице Голубева в областном центре за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, при виде полицейских подозреваемая выбросила 40 свертков с веществом.

Проведенная экспертиза показала, что в свертках был наркотик "мефедрон" общей массой 2,922 грамм.

По данному факту следствием районной полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

В ходе работы с задержанной оперативники установили, что девушка в течение месяца подрабатывала наркокурьером, выполняя указания от незнакомого лица, полученные в одном из мессенджеров.

В настоящее время фигурантка уголовного дела заключена под стражу. Ранее она уже была судима, расследование продолжается. За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали наркопритон в Дзержинске.

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Теги:
Наркотики
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