Симулятор рабочих профессий предложили создать в виде компьютерной игры в России, сообщает "телеканал 360".
Автором идеи выступил депутат Московской городской думы Сергей Колунов.
По его словам, такая компьютерная игра должна побудить молодежь выбирать в будущем рабочие специальности.
"Дефицит специалистов рабочих профессий в России серьезный, и он усугубляется. Варианта решения этой проблемы два — завозить рабочую силу из-за рубежа или взращивать собственных специалистов. На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее", - заявил депутат.
По мнению парламентария, любовь к труду должна воспитываться в школах с детства.
Вместе с тем, такую практику вполне можно распространить и на сферу развлечений как источник опыта для молодежи, уверен депутат.
Он также добавил, что в ближайшее время планирует направить письмо с соответствующей инициативой министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи.
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