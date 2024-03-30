Симулятор рабочих профессий предложили создать в виде компьютерной игры в России Общество

Симулятор рабочих профессий предложили создать в виде компьютерной игры в России, сообщает "телеканал 360".

Автором идеи выступил депутат Московской городской думы Сергей Колунов.

По его словам, такая компьютерная игра должна побудить молодежь выбирать в будущем рабочие специальности.

"Дефицит специалистов рабочих профессий в России серьезный, и он усугубляется. Варианта решения этой проблемы два — завозить рабочую силу из-за рубежа или взращивать собственных специалистов. На мой взгляд, второй вариант предпочтительнее", - заявил депутат.

По мнению парламентария, любовь к труду должна воспитываться в школах с детства.

Вместе с тем, такую практику вполне можно распространить и на сферу развлечений как источник опыта для молодежи, уверен депутат.

Он также добавил, что в ближайшее время планирует направить письмо с соответствующей инициативой министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ поддержала идею создания министерства по делам молодежи.