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Производительность нижегородского ООО "Автопровод" выросла благодаря нацпроекту

11 апреля 2024 15:37  [118] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) вместе с сотрудниками ООО "Арзамасское производственное объединение "Автопровод" подвели итоги внедрения на предприятии бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства региона, "Автопровод" включает в себя три производственных предприятия - в Арзамасе, Лыскове и Богородске. ООО специализируется на выпуске жгутов проводов для автомобилей, автобусов и спецтехники.

В качестве эксперимента для внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" эксперты РЦК и специалисты предприятия выбрали производство жгутов проводов для машин крупного регионального автомобильного завода. Во время анализа потока-образца эксперты выявили 18 "узких мест" на производстве. Это простои рабочего времени из-за ожидания готовых деталей с другого участка и лишние перемещения вязальщиков жгутов.

Эксперты РЦК, предложили меры, которые помогли на 50% сократить время изготовления жгутов, увеличить выработку на 12%, а также сократить уровень незавершенного производства на 13%. Кроме того, эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 27 сотрудников компании, а также подготовили двух внутренних тренеров.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

В настоящее время участниками нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области являются 259 предприятий.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В Нижегородской области реализация нацпроекта началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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