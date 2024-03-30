Всероссийская акция "Красная гвоздика" в седьмой раз проходит в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в седьмой раз проходит Всероссийская акция "Красная гвоздика".

Как сообщает НРО ВОД "Волонтеры Победы", акция организована совместно с благотворительным фондом "Память поколений".

Центральной точкой акции в Нижнем Новгороде стала Театральная площадь. Стать участником акции может любой житель.

Для этого необходимо приобрести значок с красной гвоздикой, оставив деньги в специальном брендированном боксе или сделав перевод по QR-коду. Все собранные деньги будут направлены на покупку лекарств, высокотехнологичных колясок, слуховых аппаратов, современных протезов и др.

По словам руководителя НРО ВОД "Волонтёры Победы" Марии Самоделкиной, благодаря акции удалость оказать посильную помощь 327 нижегородским ветеранам и двум спецучреждениям на общую сумму более 55,5 млн рублей. На эти средства были приобретены необходимые средства реабилитации и медикаменты.

Добавим, что акция продлится до 22 июня. По вопросам участия в ней необходимо обращаться на горячую линию ситуационного центра НРО ВОД "Волонтёры Победы" по номеру: 8 (831) 410 81 10.



СПРАВКА.

В прошлом году в волонтёрском сопровождении акции участвовали добровольцы из 76 регионов. Благодаря акции помощь получили уже более 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны по всей России: были закуплены слуховые аппараты, инвалидные коляски и комплексы медикаментов.

