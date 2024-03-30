Режим ЧС ввели у дореволюционного дома на Большой Покровской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: сайт "Нижний 800"

Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за старого дома на улице Большой Покровской в Нижегородском районе столицы Приволжья. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Особый режим установлен после обращения министерства имущественных и земельных отношений региона в связи с угрозой жизни и здоровья жителей. Зона действия режима ЧС - в границах дома №4 литера А по улице Большой Покровской.

Руководителем ликвидации ЧС назначен глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Ему поручено оградить земельный участок в границах зоны чрезвычайной ситуации, а также составить план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

СПРАВКА:

Доходный дом на улице Большой Покровской, 4А был построен в 1876 году по проекту архитектора И.К. Кострюкова и является объектом культурного наследия. Рядом с ним расположен другой ОКН - особняк купца М.А. Костромина.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода обнародовала список аварийных домов под снос в 2024 году.