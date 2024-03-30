Междисциплинарный проект развития прибрежных территорий может появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Междисциплинарный проект по развитию прибрежных территорий может появиться в Нижнем Новгороде, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, речь идет об общих правилах застройки вблизи берегов рек и других водоемов.

Нижегородское отделение Союза архитекторов России уже направило заявку в Фонд президентских грантов "Речные фасады городов: культура, экология, архитектура".

Предполагается, что специалисты из городов-побратимов Нижнего Новгорода, расположенных на больших реках: Цзинань и Хэфэй (Китай), а также Белград и Нови-Сад (Сербия) вместе с нижегородскими архитекторами примут участие в данном проекте.

Также предполагается обсудить данную проблематику и в рамках форума "Великие реки" в Нижнем Новгороде в этом году.

Ранее сообщалось, что проект укрепления левого берега Оки в Нижнем Новгороде подготовят в 2025 году.