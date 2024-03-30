Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
11 апреля 2024 16:44  [43] Нижегородская область приняла более 50 юных спортсменов из Белгорода
10 апреля 2024 11:18  [310] Нижегородские шахматисты завоевали 21 награду на Всероссийском шахматном фестивале
10 апреля 2024 10:10  [327] Нижегородское правительство подписало концессию для строительства центра развития детско-юношеского хоккея
10 апреля 2024 09:02  [315] Спортивно-оздоровительный комплекс "Рось" открыли в Ковернинском муниципальном округе
09 апреля 2024 17:18  [331] Нижегородка Ксения Пиголицына стала бронзовым призером на турнире по каратэ
09 апреля 2024 10:12  [308] Воспитанник СК "Знамя" АПЗ Кирилл Тюлюков выиграл серебро Чемпионата России
09 апреля 2024 09:42  [327] Около 40 млн рублей перевели мошенникам нижегородцы за прошлую неделю
08 апреля 2024 14:53  [339] Нижегородский шахматист Дмитрий Гольцев занял второе место на Чемпионате ПФО по блицу
05 апреля 2024 10:58  [594] Нижегородцев с "Картой болельщика" приглашают на матч "Пари НН" - "Краснодар"
03 апреля 2024 10:04  [475] Чемпионат по фиджитал-гонкам впервые прошел в Нижнем Новгороде
Спорт

Нижегородская область приняла более 50 юных спортсменов из Белгорода

11 апреля 2024 16:44  [43] Спорт

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Более 50 юных белгородских каратеистов и тхэквондистов прибыли в Нижегородскую область. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дети в возрасте от 7 до 16 лет вместе с тренерами будут отдыхать и тренироваться в одном из оздоровительных лагерей Дзержинска в течение ближайших нескольких недель. Группу спортсменов встретили министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и глава Дзержинска Иван Носков.

По словам губернатора Глеба Никитина, в Дзержинске созданы все условия для тренировки и отдыха юных спортсменов.

"В Нижегородской области ребята смогут в спокойной обстановке отдыхать, тренироваться, учиться. Наша задача – не просто разместить детей, но и поддержать их в непростое время, создать необходимые условия, чтобы они почувствовали себя комфортно и уверенно. Такие поездки остаются в памяти надолго, помогают ощутить единство нашей большой страны", - сказал Глеб Никитин.

В лагере дети будут не только тренироваться. Правительство Нижегородской области подготовило для ребят обширную программу. Школьникам из Белгорода проведут экскурсию по Дзержинску, они посетят парки, аттракционы, а также такие дзержинские спортивные объекты как скалодром, бассейны и вейкпарк.

Кроме того, будут организованы спортивные мастер-классы с участием нижегородских тренеров,  также дети посетят матчи нижегородских футболистов и хоккеистов. Школьную программу в эти дни спортсмены будут проходить дистанционно.

По словам тренеров, которые сопровождают ребят, их порадовала большая территория, наличие спортивных и игровых площадок.

"Нас хорошо встретили, чувствуется большая поддержка. Очень здорово, что лагерь, где мы будем жить, находится в окружении леса, но в то же время недалеко от города. Спортсменам важны свежий воздух, возможность погулять в свободное от учебы и тренировок время", - поделился тренер тхэквондо Белгородской области Дмитрий Эсауленко.

Отмечается, что по пути в Дзержинск дети побывали в Москве на ВДНХ и на Красной площади.

Ранее сообщалось, что 200 белгородских школьников прибыли в Нижегородскую область.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Каратэ Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph