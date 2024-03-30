Нижегородская область приняла более 50 юных спортсменов из Белгорода Спорт

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Более 50 юных белгородских каратеистов и тхэквондистов прибыли в Нижегородскую область.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дети в возрасте от 7 до 16 лет вместе с тренерами будут отдыхать и тренироваться в одном из оздоровительных лагерей Дзержинска в течение ближайших нескольких недель. Группу спортсменов встретили министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло и глава Дзержинска Иван Носков.

По словам губернатора Глеба Никитина, в Дзержинске созданы все условия для тренировки и отдыха юных спортсменов.

"В Нижегородской области ребята смогут в спокойной обстановке отдыхать, тренироваться, учиться. Наша задача – не просто разместить детей, но и поддержать их в непростое время, создать необходимые условия, чтобы они почувствовали себя комфортно и уверенно. Такие поездки остаются в памяти надолго, помогают ощутить единство нашей большой страны", - сказал Глеб Никитин.

В лагере дети будут не только тренироваться. Правительство Нижегородской области подготовило для ребят обширную программу. Школьникам из Белгорода проведут экскурсию по Дзержинску, они посетят парки, аттракционы, а также такие дзержинские спортивные объекты как скалодром, бассейны и вейкпарк.

Кроме того, будут организованы спортивные мастер-классы с участием нижегородских тренеров, также дети посетят матчи нижегородских футболистов и хоккеистов. Школьную программу в эти дни спортсмены будут проходить дистанционно.

По словам тренеров, которые сопровождают ребят, их порадовала большая территория, наличие спортивных и игровых площадок.

"Нас хорошо встретили, чувствуется большая поддержка. Очень здорово, что лагерь, где мы будем жить, находится в окружении леса, но в то же время недалеко от города. Спортсменам важны свежий воздух, возможность погулять в свободное от учебы и тренировок время", - поделился тренер тхэквондо Белгородской области Дмитрий Эсауленко.

Отмечается, что по пути в Дзержинск дети побывали в Москве на ВДНХ и на Красной площади.

Ранее сообщалось, что 200 белгородских школьников прибыли в Нижегородскую область.