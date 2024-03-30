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Культура и отдых

Благотворительный спектакль в Москве представит НРО "Деловая Россия"

11 апреля 2024 17:19  [104] Культура и отдых

Благотворительный спектакль в Москве представит нижегородское региональное отделение "Деловой России".

Как сообщили в пресс-службе организации, в рамках проекта "Дарим Добро Детям" пройдет показ благотворительного спектакля на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Вырученные с продажи билетов средства будут направлены в АНО "Колесо Обозрения", которая с 2014 года занимается социализацией и творческой реабилитацией несовершеннолетних с ментальными особенностями, инвалидностью и поражением центральной нервной системы.

Среди участников спектакля - председатель нижегородского реготделения "Деловой России" и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, а также другие известные нижегородцы.

Отмечается, что команда "Колеса Обозрения" с 2014 года организует инклюзивные занятия в музеях, проводит тренинги по взаимодействию с людьми инвалидностью для сотрудников музеев, участвует в разработке методических материалов, помогающих в реализации музейных инклюзивных программ, а также проводит ежегодный творческий конкурс "Я художник – я так вижу" для детей и молодых людей с инвалидностью.

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Теги:
Деловая Россия Спектакль
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