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Бизнес

Торговые компании Нижегородской области приглашаются для участия в форуме "Неделя российского ритейла – 2024"

11 апреля 2024 18:32  [45] Бизнес

Торговые предприятия Нижегородской области могут принять участие в главном отраслевом форуме страны "Неделя российского ритейла – 2024", который пройдет с 27 по 30 мая в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Форум организует Минпромторг Российской Федерации в партнерстве с компанией Retail Event и Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла (РАЭРР).

Ключевыми мероприятиями форума станут стратегическая сессия "Ритейл нового времени: 10 лет в условиях санкций" и пленарное заседание "Российская розница: новые-старые стратегии на потребительском рынке".   

"Ожидается, что на форуме соберутся более 8 000 участников, которые обсудят актуальные меры поддержки торговых компаний, инструменты нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и обменяются лучшими практиками работы в сфере потребительского рынка. Деловая программа форума ориентирована на собственников бизнеса, топ-менеджмент компаний, управленцев и менеджмент среднего звена. Участников ждут дискуссии, деловые знакомства, неформальное общение, а также возможность заключения новых партнерских соглашений", - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На форум приглашены заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, руководители крупнейших маркетплейсов и розничных торговых сетей страны, поставщики и эксперты, которые поделятся своим опытом. Участники форума смогут получить новые знания и улучшить свои навыки работы в сфере ритейла.

Новой частью деловой программы форума станет двухдневный FMCG & Retail Summit, который пройдет с 29 по 30 мая. Участники получат актуальную аналитику рынка товаров широкого потребления, динамику продаж категорий в каналах современной торговли, обсудят управление товарными категориями и их развитием в ритейле, стратегии развития розничных компаний.

Форум "Неделя российского ритейла-2024" состоится по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр международной торговли. Регистрация на сайте: https://retailweek.ru, подробности по телефону: +7 (495) 323-71-07.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Торговля Форум
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