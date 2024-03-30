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Общество

Нижегородские ветераны почтили память узников фашистских концлагерей

11 апреля 2024 18:53  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородском областном Доме ветеранов 11 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине освобождения узников фашистских концлагерей. Его участниками стали 26 жителей региона, которые пережили заключение в концентрационных лагерях в раннем детстве.

Мероприятие началось с минуты молчания. Ветераны почтили память погибших в фашистских лагерях в годы Великой Отечественной войны.

Как отметил на встрече с ветеранами министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, сегодня в регионе проживают 137 бывших узников фашизма.

"Жизненный подвиг нижегородцев, прошедших чудовищные испытания лагерями, сегодня служит нам нравственным уроком. Несмотря ни на что, эти люди сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. Дорогие ветераны, мы гордимся вашей стойкостью и мужеством! Спасибо за то, что вы делитесь своими воспоминаниями с молодежью. Это те моменты истории, которые нельзя забывать и которые никогда не должны повториться", – подчеркнул Игорь Седых.

По словам председателя регионального отделения Российского союза бывших малолетних узников концлагерей Леонида Лисаневича, многие ветераны застали ужасы концлагерей в возрасте от 2 до 7 лет, кто-то – в младенчестве.

"В песне "Бухенвальдский набат" есть такие строчки: "Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир!". Сегодня с губ срываются именно эти слова", – сказала обладательница знака "Дети военного времени" Валентина Лисаневич.

Ветеранам вручили нагрудные знаки "Детям военного времени" и цветы.

"Мы, узники концлагерей, не видели детства, мы видели только страшные издевательства. Наши отцы и старшие братья победили, и мы стали свободными людьми. Но и сегодня, спустя почти 79 лет со дня Победы, никто из нас не забывает о том, что пережил. И даже когда мы будем уходить из этого мира, будем вспоминать то громадное горе, которое выпало на нашу долю еще в детстве", – поделился ветеран Владимир Дмитриев.

СПРАВКА:

11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation) - в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.

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Теги:
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