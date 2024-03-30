Юрий Шалабаев осмотрел новую технику для дорожных предприятий Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 11 апреля осмотрел новую технику, которая поступила в дорожные предприятия города.

Как отметил мэр, минувшей зимой часть спецавтомобилей уже убирала город, а сейчас работают в рамках месячника по благоустройству.

Юрий Шалабаев рассказал, что с 2020 года парк нижегородской дорожной техники обновили более чем на 400 спецавтомобилей, и работа эта будет продолжена.

"В последнюю закупку приобрели 106 единиц техники, включая навесное оборудование к ней. В их числе комбинированные дорожные машины, которые работают зимой на уборке снега, на прометании, летом – на очистке территорий, промывании. И специальная машина под ямочный ремонт – у нас в этом году большие объёмы запланированы. Закупили также для каждого районного предприятия катки, фрезы, мобильные дорожные мастерские, оборудованные полностью для перевозки персонала и для размещения необходимого оборудования", - сообщил мэр.

МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог", которое обслуживает Автозаводский, Ленинский, Московский и Советский районы, – одно из городских дорожных предприятий, которое получило новую технику. По словам директора учреждения, с 2020 года техника их предприятия обновилась на 70%.

"Техника зарекомендовала себя только с лучшей стороны, и, конечно, всем приятнее работать на новых машинах, которые не ломаются и работают исправно. Например, теперь у нас есть мобильные автомастерские. Рабочим удобнее перевозить на одной единице технике асфальтные бригады и всё оборудование - все есть в комплексе в одной машине. Также в этом году поступил еще один патчер, который выполняет оперативный ямочный ремонт", – отметил директор МБУ "РЭД" Валерий Трофимов.

Сотрудники дорожного предприятия также отметили комфортабельность и надежность новых спецавтомобилей для уборки города.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о планах, определенных в месячник по благоустройству, назвав его самой активной фазой работ по подготовке города к летнему сезону. "Спланировали собрать почти 100 тыс. кубометров мусора, посадить порядка 500 деревьев, отремонтировать больше 280 детских площадок и выполнить другие виды работ. Скорее всего, по окончании месячника цифры будут больше. Традиционно в нём будут принимать участие дорожные и коммунальные службы, сотрудники домоуправляющих компаний, активы нижегородских предприятий, волонтёры, члены общественных и национально-культурных объединений и вообще любой желающий. Если вы просто поливаете растения в своём палисаднике или соберётесь посадить новые цветы – это уже большой вклад!", – сообщил он.