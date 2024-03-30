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Общество

Праздничная подсветка в честь Дня космонавтики появится на телебашне в Нижнем Новгороде

12 апреля 2024 09:53  [95] Общество

Праздничная подсветка в честь Дня космонавтики появится на телебашне в Нижнем Новгороде, сообщили в Нижегородском областном радиотелевизионном передающем центре.

Световое панно высотной доминанты города окрасится в сине-фиолетовые тона, символизирующие ночное небо. Мерцание отдельных светодиодов будет создавать визуальный образ множества сияющих звезд.

Также на гранях телебашни появятся графические изображения планет солнечной системы, спутников связи, вид Земли из космоса и портрет легендарного космонавта Юрия Гагарина – первого человека в мире, совершившего полет в космическое пространство. На медиафасаде пойдет бегущая строка с фразами: "12 апреля", "День космонавтики".

Тематическая иллюминация будет работать с 19.30 до 22.30.

Освоение космоса создало мощную техническую базу для развития телевещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту был выведен спутник связи "Молния", благодаря которому в 1965 году жители Дальнего Востока смогли в реальном времени посмотреть первомайский парад в Москве.

Световое шоу на телебашнях также поддержат более 30 городов. В их числе – Благовещенск, Братск, Воронеж, Грозный, Казань, Кострома, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Тверь, Челябинск, Якутск, Ярославль и другие.

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Теги:
Космонавтика Праздники телебашня
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