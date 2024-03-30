Нижегородцы приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге Общество

Нижегородские специалисты приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, под руководством специалистов МЧС из Нижнего Новгорода 11 апреля в границах города Оренбург была обустроена быстровозводимая дамба.

Отмечается, что новое сооружение позволит минимизировать последствия паводка, а также защитит строения и сооружения от воды вблизи реки Урал.

Кроме того, новую дамбу также укрепят грунтом, для исключения протеканий.

Как сообщалось ранее, первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье.

Напомним также, что полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Оренбургской области.