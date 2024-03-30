Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
12 апреля 2024 10:39  [61] Евгений Люлин принял участие в церемонии вручения премии имени братьев Баташевых в Выксе
12 апреля 2024 10:34  [73] Пассажиропоток "Ласточек" из Нижнего Новгорода в Киров вырос на 20% 
12 апреля 2024 10:18  [85] Нижегородцы приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге
12 апреля 2024 10:05  [95] Старую электронику можно будет сдать на переработку в Нижнем Новгороде 21 апреля
12 апреля 2024 09:53  [95] Праздничная подсветка в честь Дня космонавтики появится на телебашне в Нижнем Новгороде
12 апреля 2024 09:45  [100] Евгений Люлин: "Наши земляки своим трудом и талантом помогают развивать ракетно-космическую отрасль"
12 апреля 2024 09:15  [118] Глеб Никитин: "Этот праздник символизирует научные достижения нашей страны"
12 апреля 2024 08:58  [124] "Госюрбюро" в апреле откроет офис в Лыскове
11 апреля 2024 19:06  [232] Юрий Шалабаев осмотрел новую технику для дорожных предприятий
11 апреля 2024 18:53  [219] Нижегородские ветераны почтили память узников фашистских концлагерей
Общество

Нижегородцы приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге

12 апреля 2024 10:18  [85] Общество

Нижегородские специалисты приняли участие в возведении новой дамбы в Оренбурге, сообщает НТА-Приволжье.

Согласно информации, под руководством специалистов МЧС из Нижнего Новгорода 11 апреля в границах города Оренбург была обустроена быстровозводимая дамба.

Отмечается, что новое сооружение позволит минимизировать последствия паводка, а также защитит строения и сооружения от воды вблизи реки Урал.

Кроме того, новую дамбу также укрепят грунтом, для исключения протеканий.

Как сообщалось ранее, первая партия гуманитарной помощи отправилась из Нижегородской области в Оренбуржье.

Напомним также, что полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Оренбургской области.

 

 

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Паводок
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph