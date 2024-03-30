Паралимпийцы посетили стройплощадку Центра по адаптивным видам спорта в Дзержинске Спорт

Фото: Администрация г. Дзержинска

В Дзержинске Строительную площадку регионального Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске посетили известные паралимпийцы.

Как сообщает пресс-служба администрация Дзержинска, заслуженные мастера спорта России по футболу и чемпионы России по пауэрлифтингу Александр Кулигин, Вячеслав Ларионов, Владислав Рарецкий, Татьяна Жаворонкова, Максим Бойцов, Ильдар Беддердинов и Злата Ежова вместе с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло и главой Дзержинска Иваном Носковым они оценили выполненные работы.

По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта - это спорткомплекс полного цикла для спортсменов с ОВЗ: здесь можно будет заниматься плаванием, футболом, бадминтоном, баскетболом, разными видами борьбы, хоккеем и следж-хоккеем.

В настоящий момент спортивный объект готов на 80%. Спортсмены осмотрели ледовую арену, универсальный спортивный зал, центральный вестибюль и зал бассейнов.Основные работы на инженерных коммуникациях уже завершены. Сейчас идут отделочные и пусконаладочные работы. На территории вокруг Центра подрядчики начали благоустраивать территорию.

Мастер спорта международного класса Ильдар Беддердинов отметил, что строительство Центра одно из ожидаемых событий для всех спортсменов Нижегородской области.

Напомним, возводить Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта начали в Дзержинске весной 2022 года. Общая стоимость строительства объекта, которое ведется в рамках программы "Дзержинск-100" к 100-летию города, составляет более 1 млрд рублей.