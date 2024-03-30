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Космическая викторина прошла в 200 школах Нижегородской области

12 апреля 2024 11:56  [104] Общество

Фото: Дом народного единства

В школах Нижегородской области в преддверии Дня космонавтики Дом народного единства запустил проект "Космический квиз".

По информации организаторов, акция проходит при поддержке правительства Нижегородской области и Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".

С 8 по 12 апреля лекции и викторины на космическую тему прошли в 200 школах 23 муниципальных округах, в которых приняли участие около 500 нижегородцев. По словам участников квиза, их поразил адрес родной планеты: Вселенная, Галактическая нить Ланиакея, Сверхскопление Девы, Местная группа галактик, Галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля.

Председатель совета регионального отделения движения детей и молодежи "Движение Первых" Вячеслав Амосов выразил надежду, что подобные мероприятия вдохновят учеников на поиск интересной информации о Вселенной, и в будущем ребята внесут свой вклад в космическую отрасль России.

В продолжение космической темы организаторы квиза приглашают всех нижегородцев посетить Дом народного единства 14 апреля.

В этот день здесь запланирован научно-популярный лекторий "Теория всего", который пройдет при поддержке совета молодых ученых Нижегородской области. Для взрослых и детей подготовлена большая космическая программа. Посетителям расскажут, как появились первые телескопы, какие созвездия и яркие звезды можно наблюдать на нижегородском небе, что такое сверхмассивная черная дыра. Желающие смогут пройти мастер-класс "В гостях у Большой Медведицы".

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Теги:
Дом народного единства Космонавтика школьники
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