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Культура и отдых

KION составил подборку фильмов для нижегородцев ко Дню космонавтики

12 апреля 2024 11:40  [105] Культура и отдых

12 апреля в России традиционно отмечают День космонавтики. Именно 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос на корабле "Восток-1" и вошел в историю как первый в мире человек, побывавший за пределами нашей планеты. С этого момента в мире началась не только гонка космических достижений, но и эра космического киноискусства. Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС подготовил подборку достойных лент о покорителях других планет.

"Вызов" 12+

Неудивительно, что и первым фильмом, снятым в космосе, стал фильм российского производства, а первой актрисой, побывавшей в ином пространстве – актриса Юлия Пересильд. Вместе с Юлией в космос слетал режиссер Клим Шипенко, который также выполнял функции оператора, гримёра и художника-постановщика. Командиром корабля стал опытный лётчик-космонавт Антон Шкаплеров, уже трижды работавший в космосе. Сам фильм посвящен истории торакального хирурга Жени Беляевой, которая за месяц должна подготовиться полету в космос, чтобы спасти заболевшего космонавта. Ей предстоит операция в условиях невесомости, от которой зависит жизнь космического пациента.

"Время первых"  6+ 

Консультантом этого фильма выступал космонавт Алексей Леонов – первый в мире человек, вышедший в открытый космос. Его образ на экране воплотил Евгений Миронов. В шестидесятые годы между СССР и США шла интенсивная борьба за первенство в космосе. Важным ее этапом должен стать выход человека в открытый космос, и СССР решается на это. Миссия с участием молодого Леонова, мечтающего о подвигах, выполнена – однако в пути назад, на Землю, происходит ЧП. Всего пять метров, отделяющих Леонова от шлюза, превратились для него в огромную черную пропасть, выбраться из которой он смог благодаря героизму и воле к жизни.

"Мира" 16+

Этот фильм смотрит на комическую тему в разрезе фантастического жанра. В недалёком будущем 15-летняя Лера Арабова живёт во Владивостоке вместе с мамой, отчимом и младшим братом, а с отца, космонавта Валерия Арабова, она давно не видела. Валерий работает на орбитальной станции и старается держать связь с дочерью, однако встретиться им никак не удается. Но когда на Владивосток обрушивается мощный метеоритный дождь, только Лера оказывается человеком, который знает, что делать, ведь она привыкла прислушиваться к голосу отца.

"Салют-7"  16+

В основе еще одной космической драмы Клима Шипенко лежат реальные события 1985 года – потери связи с советской космической станцией "Салют-7". Тогда на орбиту отправились космонавты Владимир Джанибеков и Виктор Савиных, чтобы провести стыковку с неуправляемым космическим объектом. Главных героев в фильме сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, а Джанибеков и Савиных консультировали съемочную группу и самих актеров.

"Проксима"  18+ 

Французский режиссер Алис Винокур снимала свою космическую драму на знаменитом космодроме Байконур в Казахстане, откуда Гагарин полетел космос, и в Звездном городке в России. Это один из немногих фильмов, посвященных женщинам в космосе. Главную героиню, астронавтку Сару, сыграла Ева Грин. Саре предстоит экспедиция на Марс. Ее напарник, космонавт Майк, помогает ей справиться не только с физическими нагрузками на грани, но и с эмоционально тяжелым расставанием с маленькой дочкой.

Фото: пресс-служба МТС

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