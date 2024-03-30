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Общество

Нижегородские добровольцы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Оренбургской области

12 апреля 2024 12:43  [59] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Нижегородские активисты создали на базе АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" штаб по сбору гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения в районах Оренбургской области. 

Как сообщили в АНО "Волонтерский центр Нижегородской области", всего добровольцы направили уже две партии груза общим весом более 2 тонн. Среди собранных вещей – самое необходимое: бытовые предметы, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты питания, спальные принадлежности, противовоспалительные и жаропонижающие лекарства, сезонная одежда и обувь, детские предметы и игрушки, зоотовары, а также средства для устранения последствий наводнения. В сборе приняли участие жители региона, активисты добровольческих и общественных объединений, а также участники проекта "Лидеры Нижегородской области". 

"Как только мы узнали, что в Оренбургской области случилось такое страшное стихийное бедствие, сразу объединили свои усилия, чтобы оказать посильную помощь тем, кто сейчас особенно в этом нуждается. В кратчайшие сроки усилиями нижегородцев нам удалось собрать более 2 тонн вещей первой необходимости, и на этом мы не останавливаемся. Наша помощь – очередное доказательство того, что мы вместе, мы едины, и преодоление любого бедствия нам по плечу", - отметила генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Также в Оренбургскую область была отправлена делегация добровольцев, которые помогают местным жителям справиться с последствиями наводнения. В состав нижегородской группы вошли 58 человек.

Любой желающий может помочь жителям Оренбургской области, передав необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу: пл. Сенная, 6/49, ежедневно с 8.00 до 22.00. Уточнить полный список принимаемых вещей можно по номеру горячей линии: 8-800-222-00-13, в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/volcentr_nnov. Отправка гуманитарных грузов осуществляется каждые три дня.

Напомним, 7 апреля Нижегородская область отправила первую партию гуманитарной помощи Оренбуржью. В состав груза вошла бутилированная вода, необходимость в которой особенно высока. Груз сформировало региональное отделение "Единой России" совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом "Купно за едино".

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь
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