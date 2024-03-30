Выставка "Я говорю с тобой из Ленинграда" откроется в манеже Нижегородского кремля Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставочный проект "Я говорю с тобой из Ленинграда. Живая история блокадного города и его жителей" откроется 27 апреля в манеже Нижегородского кремля.

Как сообщает министерство культуры региона, проект, приуроченный к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда, создан совместными усилиями Государственного Русского музея (Санкт-Петербург) и Нижегородского государственного художественного музея.

В основу выставки, которая построена по принципу "пути" из блокадного Ленинграда в эвакуацию в Горьковскую область, легли живопись, графика, скульптура из коллекции Русского музея. Особенность экспозиции состоит в том, что практически все представленные экспонаты были созданы в блокадном Ленинграде художниками, которые остались в городе.

"Они писали под бомбежками, испытывая тот же страшный холод и голод, что и все жители блокадного города.Умирали, но оставляли нам это наследие. И подвиг нижегородцев, Горьковской области нельзя ни в коем случае забывать – они сыграли огромную роль и в помощи ленинградцам, в первую очередь ленинградским детям, и в сохранении нашего великого культурного наследия", – отметила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Среди работ, которые будут представлены, известные картины военного времени: "Прорыв блокады 18 января 1943 года" Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева, "У Адмиралтейства" Вячеслава Пакулина, "Награжденный медалью" Варвары Раевской-Рутковской, "Автопортрет" Ярослава Николаева. Художественная часть дополнена предметами из фондов федеральных, региональных и муниципальных музеев и инсталляциями.

По словам министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, на выставке также будут представлены уникальная кинохроника, исторические предметы. Кроме того, впервые на площадке манежа будет создан аудиоспектакль на основе блокадных дневников и воспоминаний, который будет сопровождать посетителей по выставке.

Одной из важных частей выставки, которая касается нижегородской земли, станет тема детской эвакуации. Свыше 5 тысяч ленинградских детей были вывезены в Горьковскую область, где нашли приют и заботу. Главным разделом этой части выставки станет образ Тани Савичевой как символ блокадного детства.

Напомним, в рамках проекта идет сбор историй о горьковчанах, связанных с блокадой Ленинграда. Цель сбора историй - показать в рамках выставочного проекта и специально изданной по его итогам книги участие Горьковской области и горьковчан в помощи Ленинграду.

Поделиться историей своих близких, фотографиями, электронными копиями документов можно до 20 апреля 2024 года. Адрес электронной почты blokada.deti@yandex.ru.

Выставка будет работать до 4 августа.