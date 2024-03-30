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Общество

Пилотный проект по переработке древесины обсудили в нижегородском Заксобрании

12 апреля 2024 13:06  [107] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Пилотный проект по переработке древесины обсудили на площадке нижегородского Заксобрания. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Обсуждение состоялось в рамках заседания Ассоциации представительных органов муниципальных образований региона.  

Парламентарии поддержали реализацию пилотного проекта по закупке измельчительной техники для муниципалитетов региона. Благодаря этому должен сократиться не только объём вывозимого мусора, но и расходы на благоустройство. 

По словам главы Первомайского округа Елены Лебедновой, чей район участвует в проекте, в год на территории образуется примерно 3 тысячи кубометров древесных остатков после обрезки кустарников и деревьев. Если этот объём умножить на количество муниципалитетов – в год получается 180 000 кубометров. Учитывая среднюю стоимость вывоза 1 кубического метра древесных отходов, а это более полутора тысяч рублей, то на эти цели только в Первомайске требуется почти 5 миллионов рублей.

"В пользу решения о закупке измельчителей играют несколько факторов. Во-первых – опилки от переработанного дерева легко умещаются в один контейнер. Их можно применить в качестве топлива для котельных, либо при благоустройстве. Во-вторых - регоператоры вывозят древесину за дополнительную плату, что абсолютно невыгодно для бюджета. По подсчётам специалистов, благодаря разумному подходу к переработке древесных отходов, затраты областного и муниципального бюджетов сокращаются в 10-15 раз", - сообщила глава местного самоуправления городского округа город Первомайск, председатель комиссии по вопросам экологии и природопользования Регионального совета Нижегородской области Елена Лебеднова.

"Подобную практику обращения с древесными отходами мы видели во время визита в Республику Беларусь. Там крупное предприятие занимается приёмом и переработкой древесины, которая потом добавляется в грунт и используется для различных целей, в том числе во время озеленения территорий. Такой способ переработки удобен, кроме того измельчители – это компактные машины, которые не занимают много места. В ближайшее время совместно с комиссией регсовета проанализируем полученную выгоду для бюджета, после чего будем думать о распространении подобной практики на другие муниципалитеты", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось, что Нижегородское минэкологии сможет вести наблюдения за состоянием окружающей среды.

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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