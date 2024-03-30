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Культура и отдых

Камерный хор "Нижний Новгород" откроет Московский пасхальный фестиваль

12 апреля 2024 13:20  [113] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Камерный хор "Нижний Новгород" будет открывать Московский пасхальный фестиваль под руководством Валерия Гергиева. 

Как сообщает департамент культуры администрации города, 6 мая нижегородцы под управлением Заслуженного деятеля культуры и искусств города Нижнего Новгорода Ивана Стольникова выступят с сольной программой в Храме Христа Спасителя и в Никольском соборе Красногорска - 8 мая.

Кроме того,  в день открытия фестиваля в Москве у нижегородского камерного хора пройдет сольное выступление в Храме апостолов Петра и Павла у Яузских ворот. Программа концерта посвящена Памяти Его Преосвященства Епископа Моравичского Антония.

Также выступления хора запланированы на 7 мая в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот, и 8 мая - в Никольском соборе на Соборной площади Красногорска.

Отметим, что Московский Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева - один из лучших фестивалей в России. Камерный хор "Нижний Новгород" примет в нем участие в третий раз.

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Теги:
Пасха Фестиваль
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