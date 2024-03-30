Нижегородцы могут оказать помощь пострадавшим жителям Оренбургской области

В Нижегородской области открыт счет для сбора средств для помощи Оренбургской области, которая пострадала в результате сильнейшего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".
В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.
Реквизиты счета:
Благотворительный фонд "Купно за едино"
ИНН: 5260471160
КПП: 526001001
Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
БИК: 042202603
К/с: 30101810900000000603
Р/с: 40703810242000004158
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование
Также на базе местных отделений "Единой России" открыты пункты сбора помощи. В первую очередь есть необходимость в бутилированной воде, средствах личной гигиены, продуктах питания, матрасах и других постельных принадлежностях, тепловых пушках.
Напомним, 7 апреля Нижегородская область отправила первую партию гуманитарной помощи Оренбуржью. В состав груза вошла бутилированная вода. Он был сформирован региональным отделением "Единой России" совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом "Купно за едино".
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