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Общество

Нижегородцы могут оказать помощь пострадавшим жителям Оренбургской области

12 апреля 2024 15:02  [88] Общество

В Нижегородской области открыт счет для сбора средств для помощи Оренбургской области, которая пострадала в результате сильнейшего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Реквизиты счета:
Благотворительный фонд "Купно за едино"
ИНН: 5260471160 
КПП: 526001001
Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород
БИК: 042202603
К/с: 30101810900000000603
Р/с: 40703810242000004158
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

Также на базе местных отделений "Единой России" открыты пункты сбора помощи. В первую очередь есть необходимость в бутилированной воде, средствах личной гигиены, продуктах питания, матрасах и других постельных принадлежностях, тепловых пушках. 

Напомним, 7 апреля Нижегородская область отправила первую партию гуманитарной помощи Оренбуржью. В состав груза вошла бутилированная вода. Он был сформирован региональным отделением "Единой России" совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом "Купно за едино".

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Теги:
Благотворительность гуманитарная помощь Единая Россия
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