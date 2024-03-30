Нижегородцы могут оказать помощь пострадавшим жителям Оренбургской области Общество

В Нижегородской области открыт счет для сбора средств для помощи Оренбургской области, которая пострадала в результате сильнейшего паводка. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Единая Россия".

В сборе средств могут принять участие все желающие. Добровольные взносы и пожертвования перечисляются на специальный расчетный счет.

Реквизиты счета:

Благотворительный фонд "Купно за едино"

ИНН: 5260471160

КПП: 526001001

Наименование банка: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород

БИК: 042202603

К/с: 30101810900000000603

Р/с: 40703810242000004158

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

Также на базе местных отделений "Единой России" открыты пункты сбора помощи. В первую очередь есть необходимость в бутилированной воде, средствах личной гигиены, продуктах питания, матрасах и других постельных принадлежностях, тепловых пушках.

Напомним, 7 апреля Нижегородская область отправила первую партию гуманитарной помощи Оренбуржью. В состав груза вошла бутилированная вода. Он был сформирован региональным отделением "Единой России" совместно с Домом народного единства и благотворительным фондом "Купно за едино".