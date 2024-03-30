Tefal стала очередным участником ЭТП по купле-продаже вторсырья Экономика

Компания Tefal стала очередным участником Электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), сообщает телеканал "360".

"Для исполнения нормативов РОП (утилизации) была создана специальная цифровая платформа. Заказывать услугу по исполнению нормативов компании могут только у проверенных утилизаторов, именно такие зарегистрированы на ЭТП. Кроме того, на ней можно продавать и покупать вторсырье, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла", — подчеркнул генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На ЭТП уже зарегистрировано 2850 пользователей. Они разместили 1202 лота на сумму 2,9 млрд рублей.

Ранее участниками ЭТП стали такие крупные компании, как СИБУР, Росатом, РусГидро, ЭколайнВторпласт, "РТ-Инвест", "Хартия", Невский экологический оператор (НЭО), Алроса и другие.

Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов создали в сентябре 2022 года.