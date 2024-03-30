Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) приняли участие в благоустройстве территорий Нижнего Новгорода

12 апреля сотрудники ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) приняли участие в субботнике и благоустроили сразу несколько территорий Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.
Так, активисты Молодежного и Рабочего советов компании облагородили памятник Герою Советского Союза лётчику-космонавту Владимиру Комарову, который был установлен в 1967 году. Монумент расположен рядом со станцией метро "Заречная" на пересечении улиц Комарова и Дружбы.
Работники провели уборку вокруг памятника, помыли монумент, возложили цветы. Культурный объект был выбран не случайно, мероприятие по благоустройству было приурочено ко Дню космонавтики.
"Мы с коллегами не первый год выходим на субботник. Дело нужное, ведь это не просто уборка территории, а также уважение к истории, забота о красоте родного города", - сказала техник по планированию ООО "Автозаводская ТЭЦ" Ольга Мухина.
Кроме того, сотрудники организации привели в порядок территории предприятий, входящих в ГК "Волгаэнерго" - убрали бытовой мусор, прошлогоднюю листву, сухую траву, подмели дорожки, высадили цветы.
"У нас в компании много инициативных и неравнодушных коллег, которые выходят не только на внутрикорпоративные субботники, но и на городские. Мы поддерживаем такие инициативы. Они позволяют делать наш город чище", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.
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