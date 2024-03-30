Нижегородцам рассказали о проекте "Моя карьера с "Единой Россией" на региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

О реализации проекта "Моя карьера с "Единой Россией" работодатели и соискатели работы смогли узнать на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Стенд был представлен на Нижегородской ярмарке, где проходило мероприятие 12 апреля. Волонтеры раздавали информационные буклеты и рассказывали участникам о проекте.

Напомним, партийный проект стартовал в Нижегородской области в прошлом году в рамках народной программы по направлению "Хорошая работа – достаток в доме". Он создан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.

Как отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, региональный координатор партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игорь Пантюхин, цель проекта – использование партийного потенциала для развития рынка труда и занятости.

"Проект "Моя карьера с "Единой Россией" реализуется в партнерстве с региональной службой занятости, профильными министерствами и ведомствами для комплексного решения задач в кадровой политике и самореализации граждан в профессиональном плане. Одним из важнейших направлений партпроекта является помощь в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями здоровья, а также участников специальной военной операции и их родных. Те, кто ищет работу, могут обратиться в региональную приемную и Штаб общественной поддержки партии. Оказываем содействие в поиске вакансий, переобучении, составлении резюме, трудоустройстве и других вопросах", - рассказал координатор партпроекта.

Система профориентационной работы, закрепление молодых кадров в экономике региона – еще одна из ключевых задач проекта.

"Выбор профессии - серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Именно поэтому мы организуем профориентационные экскурсии для молодежи на предприятия и в учебные заведения, проводим встречи с отраслевыми экспертами и сотрудниками служб занятости. Подобные мероприятия помогают школьникам и студентам определиться с будущей профессией, ведь там они могут узнать о востребованности той или иной специальности, о вакансиях и о возможностях своего карьерного роста", - добавил директор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов, который также отвечает за реализацию проекта в регионе.

Также активное участие в реализации проекта принимают активисты "Молодой Гвардии Единой России". При поддержке службы занятости они проводят выездные ярмарки вакансий. К примеру, такие площадки в прошлом году молодогвардейцы организовали в Нижнем Новгороде, в Кулебаках, на фестивале "Семья нижегородская", форуме "Метеор" в спортивно-оздоровительном лагере "Чкаловец", на фестивале бардов "Исконь" для старшего поколения.

Кроме того, в рамках совместного проекта "Женского движения Единой России" и Министерства труда и социальной защиты РФ начал работать новый Женский клуб при Нижегородском центре занятости населения. Деятельность Клуба сосредоточена на создании возможностей для самореализации женщин, развития их трудового потенциала и повышении экономической независимости.

Напомним, партия "Единая Россия" разработала с Минтруда новую редакцию федерального закона о занятости населения, который был принят в конце 2023 года. Обсуждение предложений к законопроекту проходило, в том числе, на региональных площадках партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией". Закон должен качественно изменить работу центров занятости, чтобы они не просто помогали безработным оформить получение пособия по безработице, а должны решать целый комплекс задач с учетом личных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей. Особое внимание направлено на профилактику безработицы и трудоустройство молодежи без опыта работы, инвалидам и участникам СВО, членам их семей.

Ранее были приняты поправки "Единой России" в Трудовой кодекс. Среди них – регулирование норм дистанционной занятости, создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

Также "Единая Россия" выработала предложения в новый нацпроект "Кадры". Среди инициатив – регулирование рынка труда, в том числе, решение вопросов трудовой миграции, индикация роста зарплат, рейтингование учебных заведений и др.