Конференция "Мой Бизнес 360" для нижегородских предпринимателей прошла в Павлове

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 120 нижегородских предпринимателей четырех муниципальных округов приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Павлове.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие организовало региональный центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. В работе конференции также приняли участие руководители отделов нижегородского Минпрома и инфраструктуры поддержки бизнеса, представители муниципальных администраций и крупнейших предприятий районов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в настоящее время предприниматели получают от государства огромный спектр помощи.

"Наша задача – довести информацию о мерах поддержки до каждого предприятия региона. Поэтому в дополнение к работе сотрудников центра "Мой бизнес", которые консультируют предпринимателей, мы организовали цикл из десяти конференций "Мой бизнес 360" в районах области", – рассказал Максим Черкасов.

Представители госструктур и руководители предприятий рассказали о планах развития и своих потребностях. Сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса представили инструменты нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", которые помогут поставщикам стать партнерами крупных организаций. Кроме того, о действующих тендерах рассказали представители ООО "Павловский автобусный завод", ООО "НПО ГКЦБ Речфлота", АО "Сосновскагропромтехника" и АО "КПХИ".

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.