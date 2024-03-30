Эксперт-мониторинг событий с 5 по 12 апреля 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции

Темы недели – "Российское общество трансформируется на основе национально - патриотической парадигмы", "Туристская отрасль - одно из основных направлений стратегии развития Нижегородской области", "ОНФ - жилищно - коммунальная сфера на контроле".

Федеральная тема – Российское общество трансформируется на основе национально - патриотической парадигмы

Абсолютное большинство россиян (93%) против того, чтобы эмигрировать из России. Это рекордные показатели с 1991 года. Такими данными делится Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов считает, что итоги президентских выборов и другие события последних месяцев показывают: российское общество трансформируется на основе национально - патриотической парадигмы и утрачивает некоторые черты своей аполитичности.

"Высокая явка на президентских выборах показала не только огромный уровень лоялизма, но и чувство гражданской ответственности и долга за судьбу страны. Ранее актуализация этой парадигмы произошла в связи с началом СВО, этот национально-патриотический эффект является мощнейшим за всю постсоветскую историю страны, и долгосрочный характер его действия очевиден.

В этом контексте российское общество аполитичным назвать можно лишь отчасти. Действительно, аполитичность российского социума формировалась по крайней мере несколько десятилетий, и сейчас говорить о том, что она исчезла из структуры социальных отношений, конечно же, нельзя. Тем более, что в российском социуме доминирует так называемая атомизация, которая в повседневной жизни выражается как "каждый сам за себя".

Тем не менее на фоне всеобъемлющей геополитической конфронтации России с коллективным Западом наблюдается не только эффект консолидации социума вокруг фигуры национального лидера. На фоне агрессивного противодействия со стороны Запада резко усилился потенциал идеологизации социума.

Критики, в том числе и из числа диссидентов и несистемщиков, утверждают, что официальная идеология в стране не может сложится.

Практика показывает обратное, общественное мнение в стране характеризуется управляемыми параметрами. Такие аспекты как антизападные настроения, традиционные ценности, противодействие ЛГБТ-повестке, или, например, идея суверенного развития образуют, скорее, не идеологию в чистом виде, а парадигму идей, ценностей и принципов. В рамках нее возможна некоторая вариативность, но общество оказывается в ситуации, когда подавляющее большинство граждан, так или иначе разделяют базовые ценности и являются частью сверхлоялистского большинства. Отсюда, кстати, и оценки одобрения курса развития государства.

Такая диспозиция делает неминуемой дальнейшую идеологизацию страны, которая идет системно и затрагивает все ключевые социальные институты в государстве".

Региональная тема – Туристская отрасль-одно из основных направлений стратегии развития Нижегородской области

Эксперт "Минин-центра", директор музея – заповедника "Град – Китеж" Алексей Гроза отмечает, что туристская отрасль в Нижегородском регионе в последние годы стремительно развивается.

"Это одно из основных направлений стратегии развития Нижегородской области. Благодаря умелым действиям и грамотным решениям губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и его профессиональной команды в лице заместителя губернатора Олега Берковича, министра туризма и промыслов Сергея Яковлева, данная индустрия приносит бюджету неплохие дивиденды.

По предварительным статистическим данным у нас рост туристических поездок за 2023 год составил 26% - это по количеству размещенных в коллективных средствах размещения. По данным мобильных операторов туристический поток в Нижегородскую область составил порядка 4,1 млн. человек. Объем платных услуг туризма и индустрии гостеприимства по итогам 2023 года составил более 18 млрд рублей. Все это благодаря продуктивной работе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Нижегородская область продолжает входить в топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма. В 2024 году ожидается турпоток около 4,3 млн человек.

Активно развивается кластер "Арзамас - Дивеево - Саров". Была проведена масштабная реконструкция инфраструктуры Арзамаса, что привело к росту турпотока. За прошедший год он составил 1,3 млн человек. Серьезное развитие получил круизный кластер "Ока - Волга", где расположены пять СПК "Валдай 45P" и два СПК "Метеор 120P". Круизный туризм является приоритетным направлением развития кластера, где общее количество круизных туристов за 2023 год составило 650 тыс. человек.

Профессиональное использование событийного туризма, развитие креативных индустрий в кооперации с туризмом все это дает узнаваемость и точки притяжения для путешествующих по нашей стране.

Вместе с развитием Нижнего Новгорода — культурной столицей в 2024 году, активно развиваются и муниципалитеты. Выкса как объект для промышленного туризма и креативных индустрий. Нижний Новгород, Городец, Семенов, село Владимирское (озеро Светлояр) получили статус первого национального маршрута в Нижегородской области "С умыслом по промыслам". Большое Болдино готовится к принятию гостей к 225 -летию А.С.Пушкина. Павлово — Ворсма — Вача — Выкса — как часть "железного пояса" России и многое другое постепенно раскрывается для новых посетителей, которых ждут в регионе.

Нижегородская область не отстает и от участия во Всероссийских конкурсах, что положительно влияет на ее имидж и известность.

Нижегородская область завоевала несколько наград во Всероссийской премии "Туристические города". Итоги состязания, которое было организовано для развития и продвижения отечественного туризма и индустрии гостеприимства в муниципальных образованиях, подвели 4 - го апреля в Воронеже. За право быть лучшими соревновались 56 городов в 38 субъектах России. В рамках премии было представлено 22 номинации.

Нижний Новгород получил гран-при в номинации "Город детского туризма", первое место в номинациях "Город устойчивого развития туризма" и "Город молодежного туризма", а также второе место в номинациях "Город конгрессно-выставочной деятельности" и "Лучший туристский маркетинг города".

Чкаловск стал победителем номинации "Город культурно-познавательного туризма", а Городец – победителем номинации "Город музейного туризма". В свою очередь, Выкса взяла два "серебра" в номинациях "Город промышленного туризма" и "Город креативного туризма".

Нижегородская область продолжает привлекать туристов из разных уголков страны и мира. О нас рассказывают, к нам возвращаются. В этом году в статусе "Культурной столицы России" мы еще ярче представим Нижний Новгород на туристической карте страны.

Отдельная награда досталась Нижегородской ярмарке. Она была признана лучшей площадкой для проведения мероприятий событийного туризма в специальной номинации попечительского совета премии "Туристические города".

Парк 800-летия победил в конкурсе достопримечательностей России в номинации "Гордость моей страны". В итоге парк на набережной Федоровского войдет в маршруты программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". А парк "Швейцария" стал лауреатом премии "Парки России", обойдя множество сильных конкурентов. Парки — отличный пример того, как развитие городской среды помогает и туризму. О важности этих направлений говорил накануне в своем отчете председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, незадолго до этого подписавший постановление в рамках реализации национального проекта "Экология" о создании национального парка "Нижегородское Поволжье имени В.А.Лебедева". Национальный парк также будет являться магнитом и точкой роста экологического туризма у нас в области. Мы видим, что туризм объединяет и смежные отрасли и дает мультипликативный эффект для экономики территории.

Пожелаем дальнейших успехов команде губернатора и процветания нашему Нижегородскому региону".

Муниципальная тема – ОНФ - жилищно - коммунальная сфера на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отмечает, что в Региональное отделение ОНФ в Нижегородской области ежегодно поступают сотни обращений граждан и их количество неуклонно растет.

"К сожалению, половина этих обращений связана с проблемами в жилищно-коммунальной сфере. Возникает парадоксальная ситуация, а именно: жители избирают ДУКи для управления общим имуществом своих многоквартирных домов с надеждой на то, что на их обращения будут реагировать, неисправности будут оперативно устранять, будут прислушиваться к их мнению, отчитываться о расходовании денежных средств. Однако в повседневной жизни нередко бывает все наоборот, граждане не могут достучаться до своих ДУКов, которые чувствуют себя хозяевами, на обращения граждан часто не реагируют, а, если гражданин начинает защищать свои жилищные права, на него "нападают" профессиональные юристы компаний, которых, кстати, те же граждане и содержат.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники жилых и нежилых помещений многоквартирных домов вправе заменить ДУК, если она ненадлежащим образом исполняет или не исполняет договоры управления. Да, вправе, но реально сделать очень сложно, механизм расторжения договоров управления очень непростой. В дело опять же вступают юристы ДУКов, а у жителей таких юридических возможностей нет, жители годами борются за то, чтобы заменить недобросовестную домоуправляющую компанию.

Жители жалуются в народный фронт также на то, что не могут получить информацию о том, как расходуются денежные средства, которые они ежемесячно платят за содержание общего имущества домов. На свои обращения с просьбой устранить неисправности в доме, от представителей ДУКов они слышат один и тот же ответ –денег нет, ничего сделать не можем.

Эксперты народного фронта подсчитывали, сколько, примерно, денежных средств на содержание общего имущества домов собирают домоуправляющие компании даже с учетом неплатежей. Получается очень приличная сумма. Например, если среднюю сумму за содержание жилья (примерно 2 тыс. руб.), умножить на количество квартир в многоквартирном доме, а затем эту ежемесячную сумму умножить на 12 месяцев, то получается сумма, исчисляемая сотнями тысяч рублей.

Выезжая на места, мы часто убеждаемся в том, что в ходе подготовки домов к эксплуатации в зимних условиях, в ходе текущего содержания управляющей компанией, обслуживающей организацией ничего не было сделано: тепловой контур не закрыт, на входных дверях, в окнах щели, трубопроводы в подвалах домов не утеплены, подвалы подтоплены, зимой в квартирах холодно и т.д. В этом эксперты народного фронта неоднократно убедились в ходе обследования домов в Н. Новгороде, в городском округе Семеновский, в Балахнинском муниципальном округе и в некоторых других округах.

Но при выездах экспертов народного фронта на места на основании обращений граждан с представителями органа государственного жилищного надзора у управляющих компаний, обслуживающих организаций деньги находятся, начинается срочное устранение неисправностей.

Так это было в пос. Опытный Кстовского муниципального округа, где 17 суток жители были без холодной воды. Им обещали решить вопрос с поставкой воды только после того, как растает снег!? И только после вмешательства экспертов народного фронта вопрос о подаче воды жителям пос. Опытный был решен через три часа.

Другой пример, в дер. Беласовка городского округа Семеновский в доме № 16 по ул. Специалистов квартиры через кровлю проливает много лет, на жалобы жителей никто не реагировал. После приезда на место экспертов народного фронта было принято совместное решение с администрацией городского округа и обслуживающей организацией о ремонте крыши дома в летний период не позже 01 сентября 2024 года. И такие примеры, к сожалению, не единичны.

Примерно двадцать лет назад нас убеждали и, вообщем-то убедили в том, что надо отказываться от государственных, муниципальных предприятий, в том числе и в жилищно-коммунальной сфере, которые неэффективны, а создавать частные предприятия, которые решат все проблемы!

В начале двухтысячных годов в Н. Новгороде, например, на базе муниципальных предприятий Дирекций единого заказчика (МП ДЕЗ) были сформированы акционерные общества (АО Домоуправляющие компании районов). Все мы надеялись на то, что действительно частные жилищные предприятия будут работать более эффективно, жилищно-коммунальные проблемы будут решаться более оперативно. Но, к сожалению, кардинально в целом ничего не изменилось. А количество обращений граждан с жалобами на плохую работу домоуправляющих компаний, как я отмечал выше, неуклонно растет.

Напрашивается вывод, что не все зависит от формы собственности, в большей мере качество работы зависит от уровня подготовки и уровня ответственности руководителей муниципальных предприятий, от уровня подготовки и уровня ответственности и честности работников данных предприятий.

По мнению экспертов ОНФ в жилищно-коммунальной сфере назрели перемены, а именно: необходимо повысить ответственность органов местного самоуправления за качество работы ДУКов, при оценке эффективности деятельности администраций это учитывать. Необходимо усилить государственный жилищный надзор и муниципальный контроль за деятельностью ДУКов. Более активно использовать право лишения лицензии компаний, которые работают недобросовестно.

Необходимо повысить открытость в деятельности ДУКов, обеспечить свободный доступ собственников жилых и нежилых помещений домов к информации по расходованию денежных средств граждан. Нужно разработать более простой и эффективный способ замены собственниками жилых и нежилых помещений недобросовестных организаций.

Эти меры, по мнению экспертов Народного фронта, позволят повысить эффективность и качество деятельности домоуправляющих компаний".