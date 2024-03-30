Судебные приставы в Сормове исполнили решение суда по санитарным нормам Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Судебные приставы Сормовского районного отделения ГУФССП России по Нижегородской области помогли исполнить решение суда по санитарным нормам в квартире дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, жительница одной из квартир длительное время нарушала все санитарные нормы и правила. Гражданка поселила в своем жилище множество животных, при этом не обеспечила должный уход за домашними питомцами.

В результате соседи написали заявление в суд, в котором попросили привести квартиру в порядок и восстановить нормы санитарии.

Несмотря на решение суда, нижегородка не спешила его исполнять.

При поступлении исполнительного листа в районное отделение судебных приставов должница сразу же была уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Неоднократно судебный пристав направлял требования об исполнении решения суда и явке на прием. В связи с неисполнением решения суда женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) с назначением ей штрафов. Кроме того, был вынесен исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей за несвоевременное исполнение решения суда.

Судебные приставы вместе со специализированной организацией, волонтерами, зоозащитниками и взыскателями в итоге посетили данную квартиру. Однако женщина препятствовала исполнению решения суда, и даже распылила газ из баллончика в замочную скважину входной двери, а также попыталась спрятать животных.

Несмотря на все препятствия специалистами был осуществлен допуск в жилище. Сотрудники ГУ МВД РФ по Нижегородской области вывели должницу из квартиры, а судебные приставы составили в отношении гражданки протокол по ст. 17.8 КоАП РФ. После этого специализированная компания приступила к уборке жилого помещения и утилизации мусора, а волонтеры, отловив собак и кошек, отвезли их в ветеринарные клиники.

Также сообщается, что должница была передана сотрудникам психиатрической больницы.

Как сообщалось ранее, судебные приставы заставили нижегородца оплатить 121 штраф ГИБДД.