Премию имени Баташевых получили лучшие сотрудники ОМК по итогам 2023 года Общество

Фото: ОМК, Вячеслав Хабаров

Объединенная металлургическая компания (группа ОМК) провела в Выксе церемонию награждения своих лучших сотрудников по итогам 2023 года.

Как сообщили в компании, наградами были отмечены 14 сотрудников и 2 команды из шести городов России.

Почти половина победителей представляют рабочие профессии.

Также на церемонии вручили высшие награды – Первую и Вторую премии, которые дают руководителям группы ОМК за управленческие прорывы.

На звание лучших работников ОМК претендовал 291 сотрудник из Альметьевска (Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Башкортостан), Выксы, Москвы, Челябинска, Чусового (Пермского края) и вагоноремонтных депо.

Лучшими в своей работе признаны сотрудники в трубном, металлургическом и машиностроительном производствах и специалисты-ремонтники.

Также отметили лучшую бригаду, которая показала отличную командную работу на производстве, лучших сотрудников сервисных служб и руководителей подразделений.

Каждый из победителей и финалистов внедрил рационализаторские предложения, помог повысить эффективность производства или реализовать инвестпроекты.

В категории "За особые заслуги" ОМК отмечает работников за яркие личные достижения и помощь другим. В этом году награды вручили мастеру участка благовещенского завода ОМК Светлане Казаковой, которая вместе с дочерью спасла тонувшую в реке девушку, и сотруднице благотворительного фонда "ОМК-Участие" Инге Ачкасовой. Она курирует проект по профилактике социального сиротства в Выксе, который помогает предупреждать случаи отказа от детей и создает условия для возвращения детей, временно оставшихся без попечения родителей, в родные семьи.

"Поздравляю лауреатов и номинантов с заслуженным признанием. Быть в числе лучших сотрудников ведущей промышленной компании, в которой работает 35 тысяч человек, — это почетно. За 20 лет, которые прошли с первой церемонии, мы многое сделали: нас стало больше, а география наших заводов теперь — вся страна. Этап, на котором мы находимся сейчас, я бы назвал этапом сбалансированного развития: мы направляем инвестиции в развитие производств и вкладываемся в качество жизни наших сотрудников, причем не только на уровне заработной платы. До 2028 года у нас запланированы социальные расходы в размере почти 30 миллиардов рублей. Будем кардинально менять медицину в Выксе, создаем фантастический "Шухов-парк", который придаст городу новый облик, построим жилье для людей", - подчеркнул председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.