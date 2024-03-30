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Общество

Сообщество молодых семей создано в Нижнем Новгороде

12 апреля 2024 18:35  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сообщество молодых семей создано в Нижнем Новгороде. В первом заседании приняли участие З0 нижегородских семей. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Директор городского департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артур Штоян отметил, что идея создания подобного сообщества возникла еще в прошлом году, когда Нижний Новгород носил звание Молодежной столицы России.

"2024 – Год Семьи. Наша задача – объединить молодые семьи, сформировать план мероприятий, причем не только развлекательных, но и просветительских, например, и других. Важно, что мы не навязываем участникам свои идеи, мы даем им ресурсы и возможность самореализовываться. И соответственно, вся работа сообщества будет выстроена на предложениях участников. Наши двери всегда открыты, и мы всегда рады видеть новых инициативных участников", – отметил Артур Штоян.

По мнению одной из участниц Сообщества молодых семей Дарьи Порхнуновой, подобные объединения просто необходимо создавать в каждом городе.

"Нам стало интересно развитие семейной темы после рождения третьего ребенка, после того как мы стали многодетными родителями. Мы приняли участие год назад в конкурсе "Нижегородская семья". Также в прошлом году был конкурс "Молодая семья" Молодежной столицы, который замечательно был организован на набережной Федоровского. Вот как раз хочется, чтобы таких мероприятий было больше. Мы считаем, что это хороший опыт и пример ответственных семейных отношений", – рассказала она

По результатам заседания было решено проводить встречи сообщества молодых семей ежемесячно. Кроме того, запланированы совместные мероприятия в семейном формате на ближайшее время. Одно из первых - члены Сообщества примут участие в городском субботнике.

Ранее сообщалось, что семья Скрябиных представит Приокский район на городском фестивале "Семья года - 2024".

Также сообщалось, что отбор участников ежегодного конкурса "Нижегородская семья" стартовал в регионе.

 

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Теги:
Молодежь Семья
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