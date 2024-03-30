"Домик Петра" "оживят" в Нижнем Новгороде в Международный день памятников Культура и отдых

В Международный день памятников и исторических мест 18 апреля в нижегородском Доме Чатыгина состоится культурно-просветительная акция "Исконная эстетика допетровской Руси. Поиск национальной идентичности в XIX веке. Русский модерн". Об этом сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Объект культурного наследия федерального значения "Дом Чатыгина", расположенный на ул. Почаинской, 27, также известен нижегородцам как "Домик Петра".

Главная тема акции - поиск в конце XIX века национальной идентичности на образцах эстетики XVII века. В программе мероприятия – мастер-классы по старославянской каллиграфии и письменности, молодецкие игры, рассказ о древнерусской архитектуре XVII века и о зарождении неорусского стиля на ее образцах. Также в здании будут организованы фотозоны, где самые маленькие гости смогут погрузиться в декорации оживших иллюстраций художников Ивана Билибина и Сергея Соломко. Начало акции - в 12.00.

Вход бесплатный, но, с учетом ограниченного пространства, обязательна предварительная регистрация по ссылке.

СПРАВКА:

Дом Чатыгина является одним из трех сохранившихся в Нижнем Новгороде каменных жилых домов конца XVII-начала XVIII вв. и представляет собой редкий для своего времени тип двухэтажного каменного здания с подвалом. В конце XVII века, когда дом принадлежал «торговому человеку гостиной сотни» Ефиму Чатыгину, в нем жил Петр I (предположительно) во время первого Азовского похода. Архивных доказательств относительно того, где именно остановился Петр I, не имеется, но легенда о месте его пребывания в Нижнем Новгороде бытует с самых давних времен.